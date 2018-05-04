Когда состоятся переговоры в формате "5+2": что заявили в МИД Молдовы

КИШИНЕВ, 4 мая — Sputnik. Новый раунд переговоров по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" пройдет в ближайшее время в Риме, сообщили в пресс-службе министерства иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Молдовы.

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"Действующий председатель постоянного совета ОБСЕ от Италии Анджелино Альфано отметил прогресс, достигнутый в рамках переговоров представителями Кишинева и Тирасполя, отметив, что новый раунд переговорного процесса "5+2" пройдет в ближайшее время в Риме", — подчеркнули в МИДЕИ.

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Очередной раунд диалога в таком формате состоялся в Вене в конце ноября прошлого года. Его итогом стал "Венский протокол". Участниками переговоров "5+2" являются Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ — как посредники, Евросоюз и США — как наблюдатели.