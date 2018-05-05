Путин пригласил Додона на Чемпионат мира по футболу

КИШИНЕВ, 5 мая — Sputnik. Президент России Владимир Путин пригласил Игоря Додона на Чемпионат мира по футболу, который состоится в Российской Федерации. Об этом рассказал сам глава молдавского государства в эфире одного из отечественных телеканалов.

"Владимир Владимирович пригласил меня на любой матч чемпионата. Не знаю, приеду ли я именно на открытие, или я буду в это время в Кишиневе, но на несколько матчей по приглашению Владимира Путина я обязательно поеду", – сказал Додон.

Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира будут сыграны в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Сочи.

Всю информацию о предстоящем чемпионате мира по футболу в России можно найти в спецпроекте FIFA-2018.