Додон: Путин стал символом возрождения и преобразования России

Молдавский президент выразил признательность лидеру России "за достижение совместных договоренностей, которые облегчили жизнь сотням тысяч граждан Молдовы, живущим и работающим на территории Российской Федерации".

КИШИНЕВ, 7 мая — Sputnik. Молдавский лидер Игорь Додон поздравил Владимира Путина с официальным вступлением в должность президента России.

"Владимир Владимирович стал символом возрождения и преобразования России, которая во многом благодаря его усилиям вернула себе статус одной из ведущих мировых держав. От всей души пожелал крепкого здоровья и новых больших успехов на посту президента РФ", — написал Додон на своей странице в Facebook.

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В поздравительном послании молдавский лидер отметил, что в сегодняшнее непростое время Российская Федерация под руководством Путина "возглавила борьбу за построение более справедливого миропорядка, в котором суверенные страны будут строить свои отношения не на основе господства-подчинения, а как равноправные, уважающие друг друга партнеры".

"Наши страны и народы связывает православная вера, общие ценности, многие века общей истории и совместной борьбы против захватчиков. На протяжении более 26 лет Российская Федерация является главным стратегическим партнером Республики Молдова. Наш народ ценит дружбу с Россией и дорожит ею", — отметил Додон.

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Молдавский президент выразил признательность лидеру России "за достижение совместных договоренностей, которые облегчили жизнь сотням тысяч граждан Молдовы, живущим и работающим на территории Российской Федерации".

"Заверяю Вас, что приложу все усилия для того, чтобы партнерские отношения между нашими странами не только сохранились, но и упрочились", — добавил Додон.