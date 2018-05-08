Демпартия предложила кандидатуру посла Молдовы в США

КИШИНЕВ, 8 мая — Sputnik. Демократическая партия Молдовы (ДПМ) предложила кандидатуру на должность посла РМ в США — речь идет о Кристине Балан, вице-председателе ДПМ.

© Sputnik / Miroslav Rotari Президент Молдовы отправится с визитом в США

Фамилию Балан в этом качестве озвучил во вторник в ходе брифинга председатель Демпартии Владимир Плахотнюк.

"Кристина Балан — это человек, который очень хорошо знает ситуацию в стране и взаимоотношения между Молдовой и США. Мы верим, что она будет способствовать благоприятному решению многих вопросов во взаимодействии между обоими государствами. Желаем ей удачи", — отметил Плахотнюк.

По его словам, кандидатура Кристины Балан была принята в ходе заседания руководящих органов ДПМ.