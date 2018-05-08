Дата парламентских выборов в Молдове: лидер Демпартии раскрыл скобки

Когда в Молдове пройдут парламентские выборы: председатель Демпартии рассказал, с какой просьбой обратился к коллегам-депутатам?

КИШИНЕВ, 8 мая — Sputnik. Глава Демократической партии Молдовы Владимир Плахотнюк попросил коллег-депутатов как можно быстрее согласовать и утвердить дату парламентских выборов, которые возможно состоятся осенью этого года.

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Осенью 2018 года истекает мандат нынешнего состава парламента Молдовы. Согласно действующему законодательству, выборы проводятся не позднее чем в трехмесячный срок после истечения действия полномочий парламента или роспуска высшего законодательного органа.

Таким образом, ближайшие парламентские выборы могут быть организованы в период 30 ноября 2018 — 28 февраля 2019 года.

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"Во-первых, попросил коллег-депутатов обсудить с фракциями, согласовать дату проведения выборов и проголосовать за нее в парламенте как можно быстрее. Во-вторых, проанализировали множество предложений, в том числе от гражданского общества, а также от диаспоры", — сказал лидер Демпартии, которой принадлежит парламентское большинство.

По его словам, эти предложения касаются демократического укрепления выборов, предотвращения каких-либо нарушений, нетранспарентного финансирования и других незаконных действий в этой электоральной кампании.

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"Исходя из этого, я попросил коллег по парламенту сформировать рабочую группу для организации выборов демократическим и транспарентным путем. Эта группа представит открытую платформу, в которую пригласят оппозиционные партии, гражданское общество и ответственные за организацию этих выборов ведомства", — добавил лидер демократов.

Он пояснил, что спикер парламента Андриан Канду должен осуществить необходимые запросы для создания соответствующей платформы.

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"Она (платформа) будет работать столько времени, сколько потребуется. Мы, как партия, сделаем все необходимое, чтобы электоральный процесс этой осени был корректным и демократическим", — добавил Плахотнюк.

Глава Демпартии также подчеркнул, что за ходом проведения выборов будут следить международные наблюдатели, местные и иностранные представители гражданского общества.

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"Пригласим всех, кто хочет следить за этими выборами, чтобы граждане были уверены, что их голос уважают", — заключил Плахотнюк.

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В этот раз выборы в парламент пройдут иначе — по смешанной избирательной системе. Это значит, 50 депутатов парламента Молдовы будут избираться по партийным спискам, а 51 — по одномандатным округам. Информация об одномандатных округах будет опубликована в "Официальном мониторе" до выборов в высший законодательный орган республики.

Избирательный порог для партий или социально-политической организации составляет 6%, а для избирательного блока, вне зависимости от того, из скольких партий он сформирован, — 8%.