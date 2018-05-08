Филип направил поздравление Медведеву и Пашиняну

Молдавский премьер высказался по поводу отношений между нашей республикой и Россией: правительство Молдовы открыто к сотрудничеству и диалогу.

КИШИНЕВ, 8 мая — Sputnik. Глава правительства Молдовы Павел Филип поздравил Дмитрия Медведева с назначением на пост премьер-министра России.

"Павел Филип подтвердил открытость правительства Республики Молдова для эффективного сотрудничества и обеспечения конструктивного диалога с Российской Федерацией в интересах обеих сторон", — отмечено в пресс-релизе молдавского правительства.

Премьер Молдовы высказался по поводу отношений республики с Россией>>>

Также глава кабмина республики направил поздравление Николу Пашиняну с назначением на пост премьера Армении. Филип высказался за углубление дружественных отношений и сотрудничества между Молдовой и Арменией, основанных на взаимопонимании и доверии.