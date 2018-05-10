Стало известно, когда Молдова начнет сближение с Приднестровьем

КИШИНЕВ, 10 мая — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон считает, что политическим урегулированием приднестровского конфликта можно будет заняться только после проведения парламентских выборов, которые, по его словам, пройдут во второй половине ноября текущего года. Об этом глава государства заявил в интервью РИА Новости.

"Приднестровская проблематика состоит из двух блоков: политическое урегулирование — это более сложный вопрос. Урегулированием мы займемся после парламентских выборов и обсудим текущие проблемы, которые были обозначены на первой встрече с Красносельским 4 января 2017 года", — заявил Додон.

© Sputnik / Miroslav Rotari Додон видит решение приднестровского вопроса в специальном статусе ПМР

По словам президента, решение многих текущих проблем уже было найдено, теперь нужно выполнить задуманное.

Додон также заверил, что в повестке дня не стоит вопрос об изменении формата миротворческой миссии в непризнанной ПМР.

"Моя позиция и позиция лидера Приднестровья совпадают, мы считаем эту миссию (миротворцев — ред.) успешной. Никаких вопросов об изменении ее формата сейчас в повестке дня нет", — заявил глава государства.

По словам президента, нужно поблагодарить миротворцев за то, что они 25 лет "поддерживали стабильность и мир на обоих берегах Днестра".

"Попытки каких-то политиков из Кишинева поднимать шум и выступать с заявлениями против этой миссии обусловлены желанием получить политический капитал перед парламентскими выборами, но они не должны привести к дестабилизации или свертыванию этой миссии", — подчеркнул он.

© Sputnik / Irina Leahova Миротворцы в Приднестровье: что думает об их миссии Красносельский

В прошлом году исполнилось 25 лет с начала миротворческой операции в непризнанной республике. Мир в зоне конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских, 355 молдавских, а также десять военных наблюдателей от Украины. Службу миротворцы несут на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности.