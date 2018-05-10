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Президент Игорь Додон

Додон рассказал, когда пройдут парламентские выборы в Молдове

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
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Глава государства отметил, что очередные выборы в парламент Молдовы состоятся во второй половине ноября.

КИШИНЕВ, 10 мая — Sputnik. Выборы в парламент Молдовы пройдут 18 или 25 ноября этого года, сообщил в интервью РИА Новости президент республики Игорь Додон.

"Согласно конституции, выборы могут быть назначены вплоть до марта 2019 года. Но я думаю, что выборы пройдут во второй половине ноября — 18 или 25 числа", — сказал Додон.

По словам президента, проевропейские партии Молдовы потеряли поддержку населения, поэтому велики шансы сформировать "промолдавское" парламентское большинство.

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"Я надеюсь, что европейские партнеры не будут наступать на те же грабли, что и раньше, когда в Молдове создавалось проевропейское большинство. Надо признать, что они неоднократно — официально и неофициально — способствовали формированию таких альянсов", — заявил он.

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Мандат действующего парламента Молдовы истекает 30 ноября 2018 года.

 

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Теги:
парламент Молдовы, левые силы, проевропейские партии, выборы, Президентура, Игорь Додон, Молдова, Кишинев, Политика
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