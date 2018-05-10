Додон рассказал, когда пройдут парламентские выборы в Молдове

КИШИНЕВ, 10 мая — Sputnik. Выборы в парламент Молдовы пройдут 18 или 25 ноября этого года, сообщил в интервью РИА Новости президент республики Игорь Додон.
"Согласно конституции, выборы могут быть назначены вплоть до марта 2019 года. Но я думаю, что выборы пройдут во второй половине ноября — 18 или 25 числа", — сказал Додон.
По словам президента, проевропейские партии Молдовы потеряли поддержку населения, поэтому велики шансы сформировать "промолдавское" парламентское большинство.
"Я надеюсь, что европейские партнеры не будут наступать на те же грабли, что и раньше, когда в Молдове создавалось проевропейское большинство. Надо признать, что они неоднократно — официально и неофициально — способствовали формированию таких альянсов", — заявил он.
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Мандат действующего парламента Молдовы истекает 30 ноября 2018 года.