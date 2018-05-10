Обратный отсчет: у молдавских депутатов осталось мало времени

Все о дате выборов в парламент Молдовы: когда истекает мандат высшего законодательного органа, и когда станет известна дата проведения голосования?

КИШИНЕВ, 10 мая — Sputnik. Председатель фракции Демократической партии Молдовы Мариан Лупу рассказал Sputnik о том, когда в республике пройдут парламентские выборы.

Осенью 2018 года истекает мандат нынешнего состава парламента Молдовы. Согласно действующему законодательству, выборы проводятся не позднее чем в трехмесячный срок после истечения действия полномочий парламента или роспуска высшего законодательного органа. Таким образом, ближайшие парламентские выборы могут быть организованы в период с 30 ноября 2018 по 28 февраля 2019 года.

"Еще не принято окончательное решение (о дате выборов — ред.). Но с учетом практики последнего десятилетия мы никогда не отходили и на этот раз не будем отходить, а, значит, это будет либо последнее воскресенье ноября, либо первое воскресенье декабря", — отметил Лупу.

Депутат сообщил, когда в Молдове пройдут выборы в парламент>>>

На этой неделе глава Демпартии Владимир Плахотнюк заявил, что попросил коллег-депутатов обсудить с фракциями, согласовать дату проведения выборов и проголосовать за нее в парламенте как можно быстрее, а также сформировать рабочую группу для организации выборов демократическим и транспарентным путем.

© Sputnik / Miroslav Rotari Додон рассказал, когда пройдут парламентские выборы в Молдове

"Полагаю, что комплекс работ, который будет проведен в рамках этой платформы, стартует, скорее всего, в самое ближайшее время — в мае. Не так много времени (осталось), сколько нужно для принятия решения — май, июнь, максимум до конца июля, когда заканчивается парламентская сессия", — сказал депутат.

По мнению демократа, парламентские выборы в Молдове могут пройти именно в период "конец ноября — начало декабря".

"Группа начнет работать в ближайшее время, как только ее состав будет сформирован. В их распоряжении максимум два месяца. Этого абсолютно достаточно, чтобы все внимательно обсудить и принять профессиональное решение", — заключил Лупу.