Выборы в парламент Молдовы: сроки, новшества, мнения

Когда состоятся парламентские выборы в Молдове, что об этом говорит закон, и по какому принципу будут выбирать депутатов, - смотрите в обзоре Sputnik.

КИШИНЕВ, 10 мая — Sputnik. Пожалуй, самой актуальной политической темой 2018 года в Молдове являются выборы в следующий созыв высшего законодательного органа нашей страны.

© Sputnik / Miroslav Rotari Обратный отсчет: у молдавских депутатов осталось мало времени

Соотношение дат

Уже осенью, как известно, истекает мандат нынешнего состава парламента. А выборы проводятся не позднее чем в трехмесячный срок после истечения действия полномочий заксобрания или его роспуска. Иными словами, ближайшие парламентские выборы могут состояться в период с 30 ноября 2018 по 28 февраля 2019 года.

Мнение президента

Почти четкие рамки времени проведения выборов в парламент привел президент Молдовы Игорь Додон.

"Согласно конституции, выборы могут быть назначены вплоть до марта 2019 года. Но думаю, что выборы пройдут во второй половине ноября — 18 или 25 числа", — сказал Додон.

По словам президента, проевропейские партии Молдовы потеряли поддержку населения, поэтому велики шансы сформировать "промолдавское" парламентское большинство.

"Надеюсь, что европейские партнеры не будут наступать на те же грабли, что и раньше, когда в Молдове создавалось проевропейское большинство. Надо признать, что они неоднократно — официально и неофициально — способствовали формированию таких альянсов", — заявил он.

© Sputnik / Miroslav Rotari Додон рассказал, когда пройдут парламентские выборы в Молдове

Время на подготовку

Председатель фракции Демократической партии Молдовы в парламенте Мариан Лупу рассказал Sputnik о том, что еще не принято окончательное решение о дате выборов.

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"С учетом практики последнего десятилетия мы никогда не отходили и на этот раз не будем отходить от норм, а, значит, это будет либо последнее воскресенье ноября, либо первое воскресенье декабря", — отметил Лупу.

На этой неделе глава Демпартии Владимир Плахотнюк заявил, что попросил коллег-депутатов обсудить во фракциях, согласовать дату проведения выборов и проголосовать за нее в парламенте как можно быстрее, а также "сформировать рабочую группу для организации выборов демократическим и транспарентным путем".

Лупу полагает, что "комплекс работ, который будет проведен в рамках этой платформы, стартует, скорее всего, в самое ближайшее время — в мае".

"Не так много времени осталось на то, чтобы принять решение, — май, июнь, максимум до конца июля, когда заканчивается парламентская сессия", — сказал депутат.

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По его мнению, парламентские выборы в Молдове могут пройти именно в период "конец ноября — начало декабря".

"Группа начнет работать в ближайшее время, как только ее состав будет сформирован. В их распоряжении максимум два месяца. Этого абсолютно достаточно, чтобы все внимательно и профессионально обсудить и принять профессиональное решение", — заключил Лупу.

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Напомним о новшествах

Согласно Кодексу о выборах, избрание нового состава парламента Молдовы осуществляется раз в четыре года.

В этот раз выборы в заксобрание пройдут иначе — по смешанной избирательной системе. Это значит, что 50 депутатов парламента Молдовы будут избираться по партийным спискам, а 51 — по одномандатным округам.

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Избирательный порог для партий или социально-политической организации составляет 6%, а для избирательного блока, вне зависимости от того, из скольких партий он сформирован, — 8%.