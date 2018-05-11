Премьер Молдовы сделал сенсационное заявление в британском СМИ

Павел Филип рассказал The Guardian, что он думает об объединении Молдовы с Румынией.

КИШИНЕВ, 11 мая — Sputnik. Отношения между Молдовой и Румынией находятся на историческом максимуме, однако объедение двух стран исключено. Такое мнение высказал в интервью британской газете The Guardian молдавский премьер-министр Павел Филип.

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"Молдова является суверенным, независимым государством. Слишком много было сказано об объединении, идентичности, языке, а я хочу увидеть конкретные шаги по развитию страны. Подобные разговоры (об "унири" с Румынией — прим.ред) следует отложить до лучших времен, хотя уровень отношений между двумя странами находится на историческом максимуме", — отметил Филип.

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Глава правительства высказал недовольство по поводу ряда попыток извне "подогревать националистические настроения".

"Мы не желаем быть втянутыми в эту игру", — сказал премьер.

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В то же время Филип подтвердил, что правительство республики продолжит курс на евроинтеграцию.

В Молдове основным предметом политических споров остается внешняя политика страны. Они привели к противостоянию президента Игоря Додона с парламентским большинством и правительством. Глава государства настаивает на сближении с Россией, тогда как проевропейская коалиция и правительство склоняются в сторону Запада.

Согласно соцопросам, в последнее время число сторонников провозглашенного правительством курса на европейскую интеграцию снизилось почти вдвое — с 70% до 38%.