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Парламент

В парламенте Молдовы появился новый депутат

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
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Тема:
Парламентские выборы 2018 в Молдове (39)
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Получивший мандат депутата представитель ДПМ ранее возглавлял одну из свободных экономических зон Молдовы.

КИШИНЕВ, 11 мая — Sputnik. Новый представитель депутатского корпуса Молдовы приступил к работе — член Демпартии Вячеслав Неделя сменил Николая Дудогло, сдавшего мандат парламентария, отмечает Sputnik.md.

Одно депутатское кресло по квоте ДПМ стало вакантным третьего мая, когда высший законодательный орган страны утвердил отставку Дудогло на основе поданного им заявления.

Выборы в парламент Молдовы: сроки, новшества, мнения>>>

Вячеслав Неделя — историк, юрист, ранее работал администратором Свободной экономической зоны Expo-Business-Chișinău.

Тема:
Парламентские выборы 2018 в Молдове (39)

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Теги:
отставка, депутат, мандат, ДПМ, парламент, Вячеслав Неделя, Николай Дудогло, Молдова, Политика
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