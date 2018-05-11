В парламенте Молдовы появился новый депутат

КИШИНЕВ, 11 мая — Sputnik. Новый представитель депутатского корпуса Молдовы приступил к работе — член Демпартии Вячеслав Неделя сменил Николая Дудогло, сдавшего мандат парламентария, отмечает Sputnik.md.
Одно депутатское кресло по квоте ДПМ стало вакантным третьего мая, когда высший законодательный орган страны утвердил отставку Дудогло на основе поданного им заявления.
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Вячеслав Неделя — историк, юрист, ранее работал администратором Свободной экономической зоны Expo-Business-Chișinău.