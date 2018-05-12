Премьер Павел Филип рассказал, почему люди "бегут" из Молдовы

КИШИНЕВ, 12 мая — Sputnik. У правительства в Кишиневе нет волшебной палочки, чтобы за ночь решить проблемы молодежи отъезда молодежи из Молдовы за границу. С таким заявлением выступил премьер-министр Молдовы Павел Филип в парламенте, представляя Отчет о деятельности правительства.

"Люди продолжат уезжать из Молдовы до тех пор, пока им не будут предоставлены зарплаты, качественные медицинские услуги, построены хорошие дороги и так далее. Не существует волшебной палочки, чтобы за ночь решить эту проблему", — заявил премьер.

© REUTERS / Inquam Photos/Octav Ganea Взгляд из Берлина: нужна ли европейцам Молдова и ее население

По словам главы молдавского кабмина, сегодняшняя ситуация в республике обусловлена властью за последние 25 лет.

"Не существует другого выхода из сложившегося положения, кроме как пойти по широкой повестке дня реформ. Нам надо добиться финансовых возможностей осуществлять инвестиции в разные отрасли развития страны", — отметил Филип.

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Премьер также подчеркнул, что проблема оттока населения должна решаться комплексно, а в основе развития страны должны стоять три принципа: верховенство закона, образование и развитие инфраструктуры.

Напомним, что по данным социологов, выступавших в интервью для Sputnik Молдова, ежедневно из республики уезжает порядка 108 трудоспособных граждан, а возвращается обратно в страну лишь треть из них.