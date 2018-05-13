Диалог президентов: Додон встретится с Путиным

Молдавский лидер проведет встречу с президентом России в Сочи, где состоится заседание Высшего Евразийского экономического совета.

КИШИНЕВ, 13 мая — Sputnik. Президент Молдовы отправляется в Сочи, где примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета.

"На полях саммита запланированы двусторонние встречи с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко, президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, а также с новым премьер-министром Армении Николом Пашиняном", — написал Додон на своей странице в соцсети Facebook.

Ранее заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, Молдова получит статус государственного наблюдателя на заседании Евразийского экономического союза.

© Sputnik / Miroslav Rotari Додон рассказал, когда пройдут парламентские выборы в Молдове

Высший Евразийский экономический совет одобрил 14 апреля 2017 года предоставление Молдове статуса государства-наблюдателя. Перед этим Додон подписал меморандум о сотрудничестве страны с ЕАЭС.

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ЕАЭС — международное интеграционное экономическое объединение, созданное на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства, оно функционирует с 1 января 2015 года. Сейчас членами ЕАЭС являются Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.