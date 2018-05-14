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Встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна и Президента Молдавии Игоря Додона (14 мая 2018). Сочи

О чем говорили президент Молдовы и новый премьер Армении

© Photo: official site of the Prime minister of RA
Политика
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Президент Молдовы Игорь Додон провел встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

КИШИНЕВ, 14 мая — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон пригласил премьер-министра Армении Никола Пашиняна посетить республику с визитом. Встреча молдавского лидера и нового главы армянского кабмина прошла на полях заседания Высшего Евразийского экономического совета в понедельник в Сочи.

"Отметил динамично развивающиеся двусторонние отношения — в частности, первый в истории официальный визит президента Республики Молдова в Армению в ноябре 2017 года", — написал Додон на своей странице в Facebook по итогам беседы с премьером Армении.

Как отметил молдавский лидер, "Пашинян подтвердил намерение армянской делегации поддержать придание Республике Молдова статуса наблюдателя при Евразийском экономическом союзе".

"Говорили также о дружественных отношениях между нашими народами и о давнем заметном участии армян в истории и культуре Молдовы. В завершение беседы я подтвердил свое участие в саммите Франкофонии, который состоится в октябре и приурочен к 2800-летию города Еревана. Кроме того, я пригласил Никола Пашиняна посетить Молдову", — отметил Додон.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Молдова получит статус государственного наблюдателя на заседании Евразийского экономического союза.

Президент РФ В. Путин и лидер Молдовы И. Додон. Архивное фото
© Sputnik / Михаил Климентьев
Диалог президентов: Додон встретится с Путиным

Высший Евразийский экономический совет одобрил 14 апреля 2017 года предоставление Молдове статуса государства-наблюдателя. Перед этим Додон подписал меморандум о сотрудничестве страны с ЕАЭС.

Президент Додон рассказал о месте Молдовы в Евразийском союзе>>>

ЕАЭС — международное интеграционное экономическое объединение, созданное на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства, оно функционирует с 1 января 2015 года. Сейчас членами ЕАЭС являются Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.

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Теги:
ЕАЭС, обсуждение, встреча, Никол Пашинян, Игорь Додон, Молдова, Армения, Политика
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