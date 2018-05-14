Встреча тет-а-тет: о чем говорили Додон и Лукашенко в Сочи

Лидеры Молдовы и Белоруссии провели отдельную встречу на полях заседания Высшего Евразийского экономического совета в Сочи.

КИШИНЕВ, 14 мая — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон провел встречу с белорусским лидером Александром Лукашенко перед началом заседания Высшего евразийского экономического совета в Сочи.

"Поблагодарил его за помощь, оказанную молдавским аграриям по моей просьбе, а он, в свою очередь, поблагодарил нас за возможность посетить Молдову и отметил, что внимательно следит за ситуацией в нашей стране", — написал Додон на своей странице в Facebook по итогам встречи с Лукашенко.

© Sputnik / Miroslav Rotari Президентский подарок: что Додон преподнес Лукашенко

По словам главы республики, Белоруссия — один из важнейших партнеров Молдовы, а среди импортеров молдавской продукции занимает одно из первых мест.

"В этом контексте я отметил рост товарооборота между нашими странами и выразил уверенность в сохранении положительной динамики", — отметил Додон.

Далее президенты провели беседу тет-а-тет.

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В Сочи 14 мая стартовал саммит Евразийского экономического союза. В нем участвуют лидеры России, Белоруссии, Казахстана, Армении и Киргизии, а также Молдовы, которая в ЕАЭС не входит. На форуме обсуждаются вопросы экономики, торговли, энергетики и медицины. Ожидается, что в ходе саммита Молдова получит статус наблюдателя при ЕАЭС.

Высший Евразийский экономический совет одобрил 14 апреля 2017 года предоставление Молдове статуса государства-наблюдателя. Перед этим Додон подписал меморандум о сотрудничестве страны с ЕАЭС.

ЕАЭС — международное интеграционное экономическое объединение, созданное на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства, оно функционирует с 1 января 2015 года. Сейчас членами ЕАЭС являются Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.