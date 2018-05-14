Парламентские выборы в Молдове: кто займет кресла депутатов

КИШИНЕВ, 14 мая — Sputnik. Социологические опросы последнего времени показывают, что в следующий состав парламента Молдовы есть шанс попасть далеко не всем политическим формированиям.

© Sputnik / Miroslav Rotari Додон рассказал, когда пройдут парламентские выборы в Молдове

Осенью этого года истекает мандат действующего парламента Молдовы. Эксперты отмечают, что выборы состоятся скорее всего в начале декабря 2018 года. Выборы пройдут по смешанной избирательной системе. Это значит, что 50 депутатов парламента Молдовы будут избираться по партийным спискам, а 51 — по одномандатным округам.

Согласно опросу, проведенному Институтом общественных политик, если бы в ближайшее воскресенье состоялись выборы в высший законодательный орган страны, то большинство опрошенных поддержали бы пропрезидентскую Партию социалистов Республики Молдова — 26%. На втором месте расположилась бы партия "Действие и солидарность" под руководством бывшего министра просвещения республики, экс-кандидата в президенты страны Майи Санду — 12%. На третьей строчке — Демократическая партия, за которую проголосовали бы 7% респондентов. Остальные партии, согласно результатам исследования, не преодолели бы шестипроцентный порог. При этом 14% респондентов заявили, что не намерены голосовать на выборах, а 20% опрошенных не смогли определиться с ответом.

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По данным исследования, наибольшим доверием среди респондентов пользуется президент республики Игорь Додон (23%). На втором месте — Майя Санду, которой доверяют 9% опрошенных, на третьей позиции — премьер Молдовы Павел Филип (5%). Согласно опросу, 29% респондентов отметили, что не доверяют ни одному молдавскому политику, а 9% не определились с выбором.