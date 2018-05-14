Владимир Путин - самый популярный иностранный политик в Молдове

КИШИНЕВ, 14 мая — Sputnik. Президент России Владимир Путин по-прежнему пользуется у граждан Молдовы наибольшим доверием среди зарубежных политиков, свидетельствуют данные соцопроса "Барометр общественного мнения", представленные в понедельник Институтом общественных политик.
Согласно социологическому исследованию, российскому лидеру доверяют 59% респондентов. Далее в рейтинге следует канцлер Германии Ангела Меркель с 45%, которая опередила президента Румынии Клауса Йоханниса с 39%. Лидер Франции Эмманюэль Макрон пользуется доверием 29% опрошенных.
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На пятом месте располагается президент США Дональд Трамп, набравший 20% голосов респондентов. А вот президенту Украины Петру Порошенко доверяют лишь 12% граждан Молдовы.