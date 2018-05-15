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Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел РФ Сергей Губарев

Что обсудил Губарев во время визита в Кишинев и Тирасполь

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
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Тема:
Приднестровское урегулирование (156)
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Посол по особым поручениям МИД РФ Сергей Губарев, представляющий Россию в переговорах по приднестровскому урегулированию, посетил с визитом Тирасполь, а накануне обсудил актуальные вопросы переговорного процесса в Кишиневе.

ТИРАСПОЛЬ, 15 мая – Sputnik, Ирина Ляхова. Посол по особым поручениям МИД РФ Сергей Губарев уверен в необходимости добиться реализации достигнутых между Кишиневом и Тирасполем договоренностей, а также в том, что их надо обсудить на предстоящих в конце мая переговорах в формате "5+2". Об этом российский дипломат сказал журналистам по окончании визита в Тирасполь.

По словам Губарева, накануне визита в Приднестровье он встретился в Кишиневе с вице-премьером Молдовы по реинтеграции Кристиной Лесник, ознакомился с позицией молдавской стороны в том числе и по вопросу выдачи нейтральных номерных знаков, чтобы приднестровские авто могли участвовать в международном движении.

"Кристине Валентиновне я сказал: главное сейчас, чтобы документы, с таким трудом наработанные и торжественно подписанные, не остались лишь на бумаге. Красивый документ подписать тяжело, но это удается, а вот добиться его реализации не всегда возможно. Я думаю, что это будет одной из тем нашей встречи в Риме", – уверен дипломат. 

Как рассказал Губарев, с Лесник он обсудил и проблематику совместного контроля украинских и молдавских пограничников на границе Украины с Приднестровьем. 

"Госпожа Лесник выказала готовность обсуждать вопросы "не нанесения ущерба приднестровским экономическим агентам и простым жителям", — сказал он.

В рамках визита в Тирасполь российский дипломат встретился с лидером Приднестровья Вадимом Красносельским и главой внешнеполитического ведомства региона Виталием Игнатьевым.

"Традиционно у нас с Российской Федерацией есть четкое понимание текущей ситуации, которое во многом совпадает. Мы готовы к заседанию в формате "5+2" и считаем, что это вспомогательный механизм, который должен быть рабочим инструментом, помогать диалогу", — подытожил встречу с Губаревым Игнатьев. 

Глава внешнеполитического ведомства также подчеркнул, что приднестровская сторона надеется на интенсивность взаимодействия на всех уровнях — от экспертных (рабочих) групп до международного формата "5+2", а также на то, что предстоящее заседание в Риме "будет конвертировано в договоренности и практические достижения".

Очередной раунд диалога в формате "5+2" состоялся в Вене в конце ноября прошлого года. Его итогом стал "Венский протокол". Новый раунд переговоров по приднестровскому урегулированию в таком формате пройдет 29-30 мая в Риме.

Участниками переговоров "5+2" являются Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ — как посредники, Евросоюз и США — как наблюдатели.

Тема:
Приднестровское урегулирование (156)

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Теги:
переговоры в формате "5+2", Рим, Тирасполь, Приднестровье, Кишинев
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