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Игорь Додон

Додон: статус наблюдателя при ЕАЭС даст преимущества нашей экономике

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
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По мнению президента Молдовы Игоря Додона, статус наблюдателя при ЕАЭС не угрожает другим соглашениям, подписанным нашей страной.

КИШИНЕВ, 14 мая — Sputnik. Статус наблюдателя при ЕАЭС позволит Молдове получить преимущества в трех ключевых экономических направлениях, заявил Игорь Додон.

"Поздравляю всех граждан с тем, что наша страна стала первым государством, получившим статус наблюдателя при ЕАЭС. Мы ставим перед собой цель получить результаты по трем направлениям: рынок и экспорт, миграционная политика, а также энергетические ресурсы", — сказал Додон.

Президент отметил экономический потенциал сотрудничества, возможность получить дополнительные преимущества для мигрантов, а также скидки на газ.

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"Я выступаю за равновесие во внешних отношениях, мы будем исходить из национального интереса. Если нашим агентам выгодно торговать с Россией или Казахстаном, я сделаю все, чтобы получить эту возможность", — сказал Додон.

"Согласно Конституции, президент  имеет право заключать международные документы от имени страны, он представляет государство на мировой арене без получения дополнительных полномочий от других институтов. Статус наблюдателя при ЕАЭС не ставит под угрозу другие соглашения, подписанные Молдовой, это дополнительное преимущество", — сказал Додон.

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Он отметил, что "с получением этого статуса ничего не изменится во внешней политике".

Додон призвал парламент и правительство к спокойствию и сотрудничеству. Если возникнет необходимость и непреодолимое противоречие в вопросах внешнеполитического вектора, можно будет провести референдум, считает президент.

Противостояние Додона с парламентским большинством и правительством продолжается.

Основным предметом споров остается внешняя политика страны: президент настаивает на сближении с Россией, тогда как парламентское большинство и назначаемое им правительство склоняются в сторону Запада.

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Теги:
преимущество, экономика, ЕАЭС, Игорь Додон, Политика
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