Додон пообещал закрыть офис НАТО в Молдове

По мнению президента Игоря Додона, существует вероятность закрытия офиса НАТО в Кишиневе уже в конце этого года.

КИШИНЕВ, 17 мая — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон в очередной раз обозначил свою позицию по вопросу присутствия структур НАТО в республике. Глава государства заявил, что существует вероятность закрытия офиса НАТО в Кишиневе в конце этого года.

"Есть большая вероятность, что после парламентских выборов в конце этого года офис альянса будет закрыт", — сказал он в интервью "Известиям". © Sputnik / Miroslav Rotari "А если завтра референдум" - жители Молдовы в НАТО не хотят

lПо данным министерства обороны Молдовы, республика с 2005 года является частью инициативы DCBI, предусматривающей помощь со стороны НАТО для анализа обороноспособности страны и определения областей, которые необходимо развивать.

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Согласно Конституции Молдовы, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. В столице республики действуют информационный центр альянса.

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В декабре 2017 года в Кишиневе открылось бюро по связям НАТО. Против этого неоднократно выступал президент Молдовы Игорь Додон. Ранее он заявлял, что по-прежнему настаивает на международном признании нейтралитета республики.