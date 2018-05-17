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Предстоящие выборы в парламент Молдовы могут подарить нам три выходных

© Sputnik / Владимир Сергеев
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Тема:
Парламентские выборы 2018 в Молдове (42)
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Этот год для молдавских бюджетников станет богатым на дополнительный отдых: осенью нас ждет еще один выходной, который не придется отрабатывать.

КИШИНЕВ, 17 мая — Sputnik. Грядущие выборы в парламент Молдовы могут подарить дополнительный выходной. Это произойдет, если депутаты утвердят в качестве дня голосования пятницу, 30 ноября. Таким образом, у бюджетников образуется трехдневный уикенд.

Парламент Молдовы. Архивное фото
© Sputnik / Miroslav Rotari
Главная интрига выборов в парламент Молдовы: что ждет страну

Осенью 2018 года истекает мандат нынешнего состава парламента Молдовы. Согласно действующему законодательству, выборы проводятся не позднее чем в трехмесячный срок после истечения действия полномочий парламента или роспуска высшего законодательного органа. Таким образом, ближайшие парламентские выборы могут быть организованы в период с 30 ноября 2018 по 28 февраля 2019 года. Окончательное решение по поводу даты выборов еще не принято, однако эксперты полагают, что голосование состоится до новогодних праздников.

Выборы и дополнительный выходной

По мнению директора Кишиневского филиала Международного института мониторинга развития демократии межпарламентской ассамблеи стран-участниц СНГ Евгения Штирбу, парламентские выборы состоятся именно 30 ноября. К такому выводу эксперт пришел после многочисленных заявлений спикера высшего законодательного органа Андриана Канду, который отмечал, что голосование состоится в ноябре.

"Именно 30 ноября заканчивается мандат парламента. По закону они могут провести выборы в этот день. Раньше 30 ноября это не может произойти. Понятно, что никто не хочет входить в новый год с электоральной кампанией, не утвержденным бюджетом и так далее", — заявил Штирбу.

Если выборы пройдут в рабочий день, то, согласно практике, власти должны объявить его выходным без отработки.

История повторяется

Вице-председатель парламентской комиссии по вопросам права, назначениям и иммунитету Анатолий Загородный отметил в комментарии Sputnik, что местное законодательство не запрещает проводить выборы в другой день помимо воскресенья.

"У нас была такая практика в 2009 году, когда в среду, 29 июля, состоялись досрочные парламентские выборы. Закон не запрещает устанавливать дату выборов в любой день", — отметил депутат.

По его словам, в международной практике часто встречается такие случаи, чтобы выборы проводить в рабочий день. "Самый свежий пример — это Азербайджан, где я находился в качестве наблюдателя. Президентские выборы в этой стране состоялись в среду, 11 апреля", — добавил Загородный.

Парламент
© Sputnik / Мирослав Ротарь
Выборы в парламент Молдовы: сроки, новшества, мнения

Депутат полагает, что парламент может утвердить дату выборов в интервале 30 ноября 2018 года — 28 февраля 2019 года, но не раньше 30 ноября. Постановление об утверждении даты выборов должно быть разработано парламентской комиссией по вопросам права, назначениям и иммунитету и утверждено на пленарном заседании высшего законодательного органа.

Как заявила Sputnik вице-председатель ЦИК Родика Чуботару, выборы могут быть организованы в любой день.

"У нас есть опыт досрочных парламентских выборов 29 июля 2009 года, когда не было замечено отличий", — добавила Чуботару.

Согласно данным ЦИК, тогда явка на досрочных выборах в рабочий день составила 58,77%.

Что надо знать о выборах в парламент Молдовы?

Согласно Кодексу о выборах, избрание нового состава парламента Молдовы осуществляется раз в четыре года.

В этот раз выборы в законодательный орган пройдут иначе — по смешанной избирательной системе. Это значит, что 50 депутатов парламента Молдовы будут избираться по партийным спискам, а 51 — по одномандатным округам.

Парламентские выборы в Молдове: кто займет кресла депутатов>>>

Избирательный порог для партий или социально-политической организации составляет 6%, а для избирательного блока, вне зависимости от того, из скольких партий он сформирован, — 8%.

Тема:
Парламентские выборы 2018 в Молдове (42)

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Теги:
дата выборов, парламентские выборы 2018 года, выходной, отдых, выборы, Молдова, Общество
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