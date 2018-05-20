Премьер Молдовы: меня беспокоит что произойдет с Кишиневом в дальнейшем

Глава правительства Молдовы рассказал, кого он видит в руководстве мэрией Кишинева и чего ждет от нового мэра столицы.

КИШИНЕВ, 20 мая — Sputnik. Премьер Республики Молдова Павел Филип проголосовал на выборах мэра (примара) Кишинева и рассказал, каких изменений ждет в городе.

Как отметил глава правительства, его, как жителя Кишинева, беспокоит, что произойдет со столицей в дальнейшем.

"Конечно, я голосовал за мэра, который будет работать, так как мы знаем проблемы Кишинева… Нам нужен мэр, решающий проблемы, с которыми сталкиваются кишиневцы. Мы все хотим жить в чистом городе, в столице, жители которой пользуются качественными услугами, где развита инфраструктура", — отметил Филип.

В Кишиневе в воскресенье, 20 мая, стартовали выборы мэра, за этот пост борются 11 кандидатов разных политических взглядов. Журналисты Sputnik ведут прямую текстовую трансляцию с участков.