Выборы мэра Кишинева - промежуточные результаты подсчета голосов

КИШИНЕВ, 20 апр — Sputnik. После подсчета 43 тысяч голосов избирателей на местных выборах в Кишиневе лидирует кандидат-социалист Ион Чебан с 40,56 %.

© Sputnik / Miroslav Rotari Нарушения голосования: когда одно село наравне с двумя городами

На втором месте — Андрей Нэстасе, лидер партии DA с 31,22 % голосов, на третьем — Силвия Раду с 18,26 % голосов.

Остальные кандидаты пока не набирают и 5% голосов.

Как сообщили окружной избирательной комиссии, избирательные участки были закрыты в 21.00 без инцидентов.

В воскресенье в Кишиневе, Бельцах и ряде других населенных пунктах страны прошли внеплановые выборы главы местной администрации.

На пост градоначальника молдавской столицы претендуют 11 кандидатов, но главными конкурентами, как свидетельствуют социологические опросы, являются бывший советник президента Молдовы Ион Чебан (председатель фракции социалистов в городском совете столицы), а также Сильвия Раду — независимый кандидат, которая исполняла обязанности мэра Кишинева с момента отставки экс-мэра Дорина Киртоакэ. Шансы есть у Андрея Нэстасе, поддерживаемого партией "Платформа "Достоинство и правда", депутата румынского парламента Константина Кодряну (ему поддержку оказывает Партия национального единства) и бывшего министра окружающей среды Валерия Мунтяну от Либеральной партии. Кресло мэра Кишинева стало вакантным в феврале, когда экс-глава города Дорин Киртоакэ был вынужден подать в отставку. Он оказался главным фигурантом коррупционного скандала, связанного с проектом об организации платных парковок в молдавской столице.