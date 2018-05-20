В Кишиневе подсчитано 70 % голосов - лидеры гонки за кресло мэра

КИШИНЕВ, 20 апр — Sputnik. После подсчета 70 % голосов на выборах мэра в Кишиневе лидирует Ион Чебан с 41,96 % голосов.

© Sputnik / Miroslav Rotari Языком цифр – сколько граждан Молдовы проголосовало на выборах

На втором месте Андрей Нэстасе с 31,5 % голосов, на третьем — Силвия Раду с 17,53 % голосов.

В Кишиневе на выборах примара проголосовало 35,53% человек от общего количества избирателей муниципия, в Бельцах — 34,93%, в коммуне Леушены Хынчештского района — 36,89%, в селе Немцены Хынчешского района — 36,85%, в коммуне Жора де Мижлок Оргеевского района — 52,68%, в коммуне Воловица Сорокского района — 46,93%, в коммуне Пырлица Унгенского района — 39,23% местных избирателей.

На пост градоначальника молдавской столицы претендуют 11 кандидатов, но главными конкурентами, как свидетельствуют социологические опросы, являются бывший советник президента Молдавии Ион Чебан (председатель фракции социалистов в городском совете столицы), а также Сильвия Раду — независимый кандидат, которая исполняла обязанности мэра Кишинева с момента отставки экс-мэра Дорина Киртоакэ. Шансы есть у Андрея Нэстасе, поддерживаемого партией "Платформа "Достоинство и правда", депутата румынского парламента Константина Кодряну (ему поддержку оказывает Партия национального единства) и бывшего министра окружающей среды Валерия Мунтяну от Либеральной партии. Кресло мэра Кишинева стало вакантным в феврале, когда экс-глава города Дорин Киртоакэ был вынужден подать в отставку. Он оказался главным фигурантом коррупционного скандала, связанного с проектом об организации платных парковок в молдавской столице.