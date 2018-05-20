Выборы в Бельцах – фавориты 33 % голосов

В Бельцах после подсчета трети голосов, отданных на выборах местного мэра, определился фаворит гонки.

КИШИНЕВ, 20 апр — Sputnik. После того, как в Бельцах подсчитали 33 % голосов на выборах мэра лидирует представитель "Нашей партии" Николай Григоришин с 62,6 % голосов избирателей.

С большим отрывом "идет" представитель Партии социалистов Александр Усатый — 19,54 %, за ним с не менее явной разницей в голосах — кандидат от Партии Шора Павел Вережану с 5,96 %.

Бельцкие конкуренты:

Арина Спэтару от партии "Платформа "Достоинство и правда" (DA);

Александр Усатый — кандидат от Партии социалистов Республики Молдова;

Павел Вережану — представитель "Партии Шора";

Николае Григоришин — претендент от "Нашей партии";

Серджиу Бурлаку, представляющий партию Национального единства;

Елена Грицко — независимый кандидат;

Симион Гуцу — представитель партии "Действие и солидарность";

Олег Топольницкий от Русско-славянской партии Молдовы.

Согласно законодательству, мэры избираются на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном и свободном голосовании сроком на четыре года. Для проведения выборов образуют единый избирательный округ.Согласно законодательству, порог явки на местных выборах составляет 25%. Победителем признается кандидат, получивший более половины голосов избирателей, включенных в списки.

Если же голосов будет меньше 50%, то через две недели пройдет второй тур выборов, где победившим объявляется тот, кто наберет простое большинство. Во втором туре местных выборов нет порога явки.