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Примэрия муниципия Бельцы

В Бельцах подсчитали 83 % голосов - кто лидирует

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
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Тема:
Местные выборы в Молдове (133)
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Судя по распределению голосов, в Бельцах мэра изберут по итогам первого тура выборов.

КИШИНЕВ, 20 апр — Sputnik. На выборах мэра Бельц после подсчета 83 % голосов лидирует представитель "Нашей партии" Николай Григоришин с 61,76 % голосов.

Примэрия муниципия Бельцы
© Sputnik / Miroslav Rotari
Выборы в Бельцах – фавориты 33 % голосов

У выдвиженца Партии социалистов Александра Усатого 19,48 % голосов, у Павла Вережану из Партии Шора — 5,72 % голосов.

Конкуренты:

• Арина Спэтару от партии "Платформа "Достоинство и правда" (DA);

• Александр Усатый — кандидат от Партии социалистов Республики Молдова;

• Павел Вережану — представитель "Партии Шора";

• Николай Григоришин — претендент от "Нашей партии";

• Серджиу Бурлаку, представляющий партию Национального единства;

• Елена Грицко — независимый кандидат;

• Симион Гуцу — представитель партии "Действие и солидарность";

• Олег Топольницкий от Русско-славянской партии Молдовы.

Согласно законодательству, мэры избираются на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном и свободном голосовании сроком на четыре года. Для проведения выборов образуют единый избирательный округ.

Порог явки на местных выборах составляет 25%. Победителем признается кандидат, получивший более половины голосов избирателей, включенных в списки.

Если же голосов будет меньше 50%, то через две недели пройдет второй тур выборов, где победившим объявляется тот, кто наберет простое большинство. Во втором туре местных выборов нет порога явки.

Тема:
Местные выборы в Молдове (133)

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Теги:
голоса, голосование, выборы, Бельцы
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