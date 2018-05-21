В Кишиневе будет второй тур выборов мэра, а в Бельцах - нет

Ни один из участников гонки за кресло мэра столицы не сумел занять этот пост с первой попытки.

КИШИНЕВ, 21 апр — Sputnik. В Кишиневе должен пройти второй тур внеплановых выборов мэра города — это стало ясно после подсчета 100 % голосов избирателей.

© Sputnik / Miroslav Rotari Нарушения голосования: когда одно село наравне с двумя городами

За кресло мэра предстоит бороться Иону Чебану (40,97% голосов) и Андрею Нэстасе (32,12% голосов).

Ни один из участников электоральной гонки не набрал более 50 % от числа проголосовавших, чтобы стать мэром уже по итогам первого тура.

В Кишиневе на выборах мэра проголосовало 35,53% человек от общего количества избирателей муниципия — то есть, 225 579 человек.

В Бельцах же представитель "Нашей партии" Николай Григоришин набрал 61,74% голосов, став безусловным лидером среди электоральных конкурентов. В северной столице также подсчитали 100% голосов, то есть в избирательные урны было опущено 36 427 бюллетеней.

Порог явки на местных выборах составляет 25%. Победителем признается кандидат, получивший более половины голосов избирателей, включенных в списки. Если же голосов будет меньше 50%, то через две недели пройдет второй тур выборов, где победившим объявляется тот, кто наберет простое большинство. Во втором туре местных выборов нет порога явки.

© Photo : privesc.eu Результаты голосования на выборах мэра Кишиневa

За пост градоначальника молдавской столицы в первом туре боролись 11 кандидатов — бывший советник президента Молдовы Ион Чебан (председатель фракции социалистов в городском совете столицы), Сильвия Раду — независимый кандидат, которая исполняла обязанности мэра Кишинева с момента отставки экс-мэра Дорина Киртоакэ, Андрей Нэстасе, поддерживаемый партией "Платформа "Достоинство и правда", депутат румынского парламента Константин Кодряну (ему поддержку оказывает Партия национального единства), бывший министр окружающей среды Валериу Мунтяну от Либеральной партии и другие кандидаты.