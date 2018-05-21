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Силвия Раду. Архивное фото.

Силвия Раду рассказала, почему ей не удалось пройти во второй тур

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
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Независимы кандидат на досрочных выборах генпримара Кишинева Силвия Раду "списала" низкий результат на выборах на плохую явку избирателей.

КИШИНЕВ, 21 — Sputnik. Первый тур местных выборов в муниципии Кишинев прошел с очевидно низкой явкой избирателей. По информации, представленной Центральной избирательной комиссией, на участки в муниципии пришло немногим более 35 процентов жителей столицы. 

Предварительный подсчет голосов показал, что в Кишиневе состоится второй тур местных выборов, в который вышли кандидат от социалистов Ион Чебан, набравший 40, 97 процента голосов, и лидер партии "Достоинство и правда" Андрей Нэстасе, заручившийся поддержкой 32,12 процента граждан с правом голоса. 

Мост в Кишиневе
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Одной из главных новостей минувшего дня местных выборов в Кишиневе стал сравнительно низкий, по оценкам политологов, результат Силвии Раду, за кандидатуру которой отдали свои голоса 17,65 процента жителей Кишинева и его пригородов. 

Свое почетное третье место и непопадание во второй тур сама Силвия Раду объяснила низкой явкой избирателей. 

"Голосование фактически разделили между собой две политические партии, которым удалось мобилизовать свой электорат, работая на местах с избирателями. Меня поразила низкая явка избирателей на участки и небольшой процент проголосовавших за мою кандидатуру", — сообщила Раду журналистам. 

Второй тур местных выборов в столице, по словам Силвии Раду, будет строиться исключительно на политических критериях, жесткой борьбе между двумя электоральными соперниками. 

"Таковы реалии, мы должны уважать их. Второй тур будет политическим, Кишинев и дальше будет оставаться зоной политики и геополитики", — подчеркнула Раду.

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Порог явки в первом туре досрочных выборов генпримара Кишинева составлял 25%. Согласно действующему законодательству, победителем признается кандидат, получивший более половины голосов избирателей, включенных в списки. Если же голосов будет меньше 50%, то через две недели пройдет второй тур выборов, где победившим объявляется тот, кто наберет простое большинство. Во втором туре местных выборов порога явки нет.

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Теги:
политический расклад, явка избирателей, низкая явка, выборы генпримара Кишинева, выборы 2018, интрига, геополитика, результат, досрочные выборы, политика, второй тур, примэрия Кишинева, Силвия Раду, Андрей Нэстасе, Ион Чебан, Молдова, Кишинев, Политика
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