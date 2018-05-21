Силвия Раду рассказала, почему ей не удалось пройти во второй тур

Независимы кандидат на досрочных выборах генпримара Кишинева Силвия Раду "списала" низкий результат на выборах на плохую явку избирателей.

КИШИНЕВ, 21 — Sputnik. Первый тур местных выборов в муниципии Кишинев прошел с очевидно низкой явкой избирателей. По информации, представленной Центральной избирательной комиссией, на участки в муниципии пришло немногим более 35 процентов жителей столицы.

Предварительный подсчет голосов показал, что в Кишиневе состоится второй тур местных выборов, в который вышли кандидат от социалистов Ион Чебан, набравший 40, 97 процента голосов, и лидер партии "Достоинство и правда" Андрей Нэстасе, заручившийся поддержкой 32,12 процента граждан с правом голоса.

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Одной из главных новостей минувшего дня местных выборов в Кишиневе стал сравнительно низкий, по оценкам политологов, результат Силвии Раду, за кандидатуру которой отдали свои голоса 17,65 процента жителей Кишинева и его пригородов.

Свое почетное третье место и непопадание во второй тур сама Силвия Раду объяснила низкой явкой избирателей.

"Голосование фактически разделили между собой две политические партии, которым удалось мобилизовать свой электорат, работая на местах с избирателями. Меня поразила низкая явка избирателей на участки и небольшой процент проголосовавших за мою кандидатуру", — сообщила Раду журналистам.

Второй тур местных выборов в столице, по словам Силвии Раду, будет строиться исключительно на политических критериях, жесткой борьбе между двумя электоральными соперниками.

"Таковы реалии, мы должны уважать их. Второй тур будет политическим, Кишинев и дальше будет оставаться зоной политики и геополитики", — подчеркнула Раду.

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Порог явки в первом туре досрочных выборов генпримара Кишинева составлял 25%. Согласно действующему законодательству, победителем признается кандидат, получивший более половины голосов избирателей, включенных в списки. Если же голосов будет меньше 50%, то через две недели пройдет второй тур выборов, где победившим объявляется тот, кто наберет простое большинство. Во втором туре местных выборов порога явки нет.