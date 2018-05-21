Стало известно, когда в Кишиневе пройдет второй тур выборов

Стало известно, когда граждане будут выбирать генпримара Кишинева из двух оставшихся кандидатов, выбившихся в лидеры 20 мая.

КИШИНЕВ, 21 мая — Sputnik. Досрочные выборы на пост мэра Кишинева состоялись в воскресенье, 20 мая. На них зарегистрировали низкую явку избирателей.

По итогам первого тура ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов. Поэтому в Кишиневе пройдет второй тур выборов, где будут конкурировать кандидат от Партии социалистов Ион Чебан, набравший 40,97 % голосов, и лидер партии "Достоинство и правда" Андрей Нэстасе, за которого проголосовало 32,12% граждан.

В Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Молдовы отметили, что предварительная дата второго тура уже известна.

"Второй тур выборов по закону проводится через две недели после первого. Предварительно — это воскресенье, 3 июня. Но дата пока не утверждена, нет решения ЦИК. Мы планируем провести заседание в среду. Мы должны подготовить для этого все документы. Точная информация появится, когда у нас будут все протоколы в оригинале", — заявил корреспонденту Sputnik Молдова пресс-секретарь ЦИК Корнелиу Пасат.

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Порог явки в первом туре досрочных выборов генпримара Кишинева составлял 25%. Согласно действующему законодательству, победителем признается кандидат, получивший более половины голосов избирателей, включенных в списки. Если же голосов будет меньше 50%, то через две недели пройдет второй тур выборов, где победившим объявляется тот, кто наберет простое большинство. Во втором туре местных выборов порога явки нет.