Итоги выборов в Молдове - предварительные данные, близкие к окончательным

КИШИНЕВ, 21 мая — Sputnik. Согласно обнародованным в понедельник предварительным данным Центральной избирательной комиссии, в голосовании на выборах мэра Кишинева приняли участие 225 919 человек, то есть 35,43% от общего числа избирателей, зарегистрированных в муниципии.

© Sputnik / Miroslav Rotari Языком цифр – сколько граждан Молдовы проголосовало на выборах

За кандидатуру социалиста Иона Чебана проголосовали 91 575 человек или 40,97% от принявших участие в выборах, за лидера партии "Достоинство и правда" Андрея Нэстасе — 71 803 человека (32,12%).

В Бельцах кандидат от "Нашей партии" Николай Григоришин получил 61,74 % голосов, то есть 22 490 человек.

В коммуне Леушены Хынчештского района 602 голоса (90,79%) были отданы за представителя Демпартии Иона Драгана.

В селе Немцены Хынчештского района мэром стала демократка Мария Гицу (82,58% или 441 голос), в коммуне Жора де Мижлок Оргеевского района — кандидат от Партии Шора Марина Таубер (61,07% или 1048 голоса), в коммуне Воловица Сорокского района — Геннадий Нистрян из ДПМ (79,36% или 604 голоса), в коммуне Пырлица Унгенского района — демократ Станислав Бабуцак (85,61% или 1470 голосов).

В пресс-службе ЦИК сообщили, что окончательные данные будут обнародованы после того, как суд подтвердит результаты и утвердит мандаты избранных мэров.