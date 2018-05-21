С миру по нитке – почему Нэстасе прошел во второй тур

КИШИНЕВ, 21 мая — Sputnik. Для многих в Кишиневе стал неожиданностью результат лидера партии DA Андрея Нэстасе на выборах мэра Кишинева. Нэстасе, напомним, получил 32,12% и таким образом вместе с социалистом Ионом Чебаном будет бороться за кресло столичного градоначальника во втором туре.

Согласно обнародованным в понедельник предварительным данным Центральной избирательной комиссии, в голосовании на выборах мэра Кишинева приняли участие 225 919 человек, то есть 35,43% от общего числа избирателей, зарегистрированных в муниципии. За кандидатуру социалиста Иона Чебана проголосовали 91 575 человек или 40,97% от принявших участие в выборах, за лидера партии "Достоинство и правда" Андрея Нэстасе — 71 803 человека (32,12%).

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В Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Молдовы отметили, что предварительная дата второго тура уже известна. "Второй тур выборов по закону проводится через две недели после первого. Предварительно — это воскресенье, 3 июня. Но дата пока не утверждена, нет решения ЦИК. Мы планируем провести заседание в среду. Мы должны подготовить для этого все документы. Точная информация появится, когда у нас будут все протоколы в оригинале", — заявил корреспонденту Sputnik Молдова пресс-секретарь ЦИК Корнелиу Пасат.

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Почему же Нэстасе, который считается крайне правым политиком и малопопулярной медийной фигурой в Молдове, сумел пробиться во второй тур? Доктор исторических наук Иван Грек в беседе с корреспондентом Sputnik отметил, что "в успехе Андрея Нэстасе много составляющих, но главный из них — протестный избиратель", тот, кто оказался недоволен другими соискателями поста мэра Кишинева.

"Но "протестные" голоса, поданные за него, пришли из разных партийно-политических корзин. Одна часть этих избирателей — право-ориентированные. Они сыты посулами тех сил, которые именуют себя проевропейскими. Другую часть протестных голосов Нэстасе получил из противоположного политического лагеря, где критически относятся к нынешним "топовым" левым силам", — отметил Грек.

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По его словам, неизвестно, как поведет себя эта часть традиционно "левого" электората во втором туре выборов мэра Кишинева.

"Эти граждане могут и вовсе не прийти к избирательным урнам, но могут, наоборот, дать шанс Иону Чебану. А могут и за Нэстасе проголосовать. А как себя поведут те 18% избирателей, которые проголосовали за Силвию Раду? Этот вопрос также открыт", — заключил собеседник.