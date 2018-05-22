Додон: статус наблюдателя в ЕАЭС не противоречит соглашению с Евросоюзом

Молдавский лидер Игорь Додон рассказал об отношениях с Евросоюзом в контексте получения республикой статуса наблюдателя в рамках Евразийского экономического союза.

КИШИНЕВ, 22 мая — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон обсудил с главой делегации Евросоюза в республике Петером Михалко вопросы внутренней и внешней политики, в том числе отношений с ЕС в контексте получения нашей страной статуса наблюдателя в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Высший Евразийский экономический совет проголосовал 14 мая за наделение Республики Молдова статусом государственного наблюдателя в ЕАЭС.

"Полученный статус не противоречит положениям Соглашения об ассоциации с ЕС. Новый статус обеспечивает Молдове площадку для ведения дискуссий с другими партнерами, а также возможность узнать подробности об ЕАЭС, который является для нас огромным рынком сбыта и представляет интерес с экономической точки зрения", — написал Додон на своей странице в соцсети Facebook по итогам встречи с дипломатом.

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По словам главы государства, "в будущем не исключено превращение Молдовы в связующий мост между ЕС и ЕАЭС, от чего в выигрыше окажутся обе стороны".

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"Говоря о прошедших местных выборах, оценил тот факт, что в Кишиневе до сих пор в значительной мере выборы проходили без использования геополитических лозунгов, но при этом выразил озабоченность в связи с тем, что ко второму туру некоторые кандидаты вновь пытаются использовать геополитические аргументы и геополитическое противостояние, что подтверждает отсутствие у них реальных решений для Кишинева", — сказал Додон.

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По его мнению, необходимо избегать геополитических обсуждений во время предвыборной кампании. Как считает молдавский лидер, люди в Кишиневе должны видеть профессиональные навыки и умения кандидатов, а также предлагаемые ими реальные решения.

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"В заключение отметил заинтересованность в эффективном сотрудничестве с ЕС, напомнив о необходимости для Молдовы придерживаться взвешенной внешней политики и строить конструктивные отношения как с Востоком, так и с Западом", — добавил Додон.