В парламенте Молдовы неожиданная отставка

Одним либералом в руководстве меньше – глава парламентской комиссии застал врасплох коллег по парламенту.

КИШИНЕВ, 24 мая – Sputnik. Председатель парламентской комиссии по безопасности, обороне и общественному порядку, либерал Роман Боцан объявил о своей отставке с должности руководителя комиссии. Такое заявление депутат сделал в рамках заседания высшего законодательного органа страны в четверг.

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Этот поступок он решил совершить в знак протеста. Парламентарии не приняли предложенную либералом поправку в закон об удостоверяющих личность документах. Боцан настаивал, чтобы иностранцы, которые хотят получить молдавское гражданство, знали положения Конституции и государственный язык.

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В парламентскую комиссии по безопасности входят десять депутатов. Вице-председатели – Еуджен Карпов от Народно-европейской партии и Генадие Митрюк от Партии социалистов.