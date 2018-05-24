Приднестровье и ЕС взвесили перспективы сотрудничества

Лидер приднестровского региона на встрече с главой Делегации Евросоюза в Молдове обсудил двусторонние отношения Приднестровья и ЕС.

ТИРАСПОЛЬ, 24 мая – Sputnik, Ирина Ляхова. Руководство Приднестровья ценит диалог с представителями Евросоюза, принимая во внимание рекомендации специалистов ЕС и анализируя возможность и целесообразность их реализации в условиях приднестровских реалий. Об этом сказал лидер Приднестровья Вадим Красносельский на встрече с главой делегации ЕС в Республике Молдова Петером Михалко, отметили в пресс-службе приднестровского лидера.

"Число экспортно-импортных операций со странами ЕС растет и важную роль в этом вопросе играет Делегация Европейского союза в Молдове", — отметил Красносельский.

Лидер приднестровского региона также акцентировал внимание на законодательных изменениях в инвестиционной сфере, отметив, что актуальные нововведения призваны улучшить инвестиционный климат и повысить интерес к приднестровской экономике, которой, по мнению Красносельского, есть что предложить зарубежным партнерам.

© Sputnik / Miroslav Rotari Что обсудил Губарев во время визита в Кишинев и Тирасполь

Михалко, в свою очередь, подчеркнул, что приветствует активизацию торговых отношений, способствующих развитию экономики, занятости населения и росту уровня благосостояния граждан.

Красносельский отметил, что Приднестровье также нацелено на развитие торговых отношений с Евразийским экономическим союзом и Российской Федерацией, подчеркнув, что выбор оптимального направления остается за бизнес-сообществом.

Стороны обсудили и процесс урегулирования приднестровского конфликта, в частности последние достигнутые договоренности, касающиеся участия приднестровских автотранспортных средств в международном дорожном движении. Глава Делегации ЕС подчеркнул намерение европейской стороны не снижать уровень активности в качестве наблюдателя в работе формата "5+2".

Очередной раунд диалога в формате "5+2" состоялся в Вене в конце ноября прошлого года. Его итогом стал "Венский протокол". Новый раунд переговоров по приднестровскому урегулированию в таком формате пройдет 29-30 мая в Риме.

Участниками переговоров "5+2" являются Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ — как посредники, Евросоюз и США — как наблюдатели.