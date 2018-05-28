Все дороги ведут в Рим: что обсудят Кишинев и Тирасполь на переговорах

"Главенствовать" на встрече по приднестровскому урегулированию будет спецпредставитель действующего председателя ОБСЕ от Италии.

КИШИНЕВ, 28 мая — Sputnik. Очередная встреча в рамках постоянной конференции по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" состоится в Риме 29 и 30 мая 2018 года. По сообщению миссии ОБСЕ в Молдове, участникам конференции предстоит обсудить ряд документов в рамках договоренностей, которые являются важным этапом переговорного процесса.

Прежде всего, речь идет о шести соглашениях, которые были подписаны сторонами в ноябре 2017 года и апреле 2018 года. Также ожидается, что переговорщики установят временные рамки для выполнения остальных позиций "пакета из восьми пунктов", и определят новые приоритетные направления в процессе переговоров.

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Так называемый "Пакет из восьми пунктов" — список мер по укреплению доверия между сторонами — объединяет четыре незавершенных соглашения из "Берлинского протокола" от июня 2016 года, а также проблему работы школ с обучением на латинской графике на Левобережье Днестра, тему обработки сельскохозяйственных земель в Дубоссарском районе, вопросы свободы передвижения населения, товаров и услуг, и моста в Гура-Быкулуй.

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Сообщается, что пресс-конференция по результатам переговоров состоится в среду, 30 мая 2018 года, в Министерстве иностранных дел и международного сотрудничества Италии в Риме.

Участниками переговоров "5+2" являются Кишинев и Тирасполь, как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ — как посредники, Евросоюз и США — как наблюдатели.