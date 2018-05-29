В Риме начались переговоры по Приднестровью

На переговорах в формате "5+2" обсуждается ход реализации договоренностей, достигнутых в ноябре 2017-го и апреле 2018-го годов между Кишиневом и Тирасполем.

КИШИНЕВ, 29 мая — Sputnik. В Риме стартовал новый раунд переговоров по приднестровскому урегулированию в формате "5+2", сообщили в правительстве Молдовы.

© Flickr / fdecomite Приднестровье и ЕС взвесили перспективы сотрудничества

Во вторник, 29 мая, и среду, 30 мая, политические представители Кишинева и Тирасполя, посредники и наблюдатели обсудят ряд документов в рамках недавних договоренностей. Прежде всего речь идет о шести соглашениях, которые подписаны сторонами в ноябре 2017 года и апреле 2018 года, — по автомобильным номерам, признанию приднестровских дипломов об образовании, по обеспечению работы школ с обучением на латинской графике в Левобережье, подписанию соглашения о восстановлении доступа молдавских фермеров к землям в Дубоссарском районе и др.

Также ожидается, что переговорщики установят приоритеты для выполнения остальных позиций "пакета из восьми пунктов" в рамках соглашения из "Берлинского протокола" 2016 года. Речь идет о взаимодействии в банковской сфере, свободе передвижения и сотрудничестве в правоохранительной деятельности. Рассмотрят стороны и другие вопросы.

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Последний раунд переговоров в формате "5+2" проходил в ноябре прошлого года в Вене. Сообщается, что пресс-конференция по результатам текущих переговоров состоится в среду, 30 мая, в министерстве иностранных дел и международного сотрудничества Италии в Риме.

Переговоры проходят под председательством специального представителя действующего председателя ОБСЕ по приднестровскому урегулированию, посла Франко Фраттини.