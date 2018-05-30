В Великобританию направят нового посла Молдовы

Кандидат на должность главы дипломатической миссии Молдовы в Соединенном Королевстве прошла все ступени служебной иерархии МИДЕИ.

КИШИНЕВ, 30 мая — Sputnik. Парламентская комиссии по внешней политике и евроинтеграции дала в среду положительное заключение по вопросу о назначении Анджелы Пономаревой послом Молдовы в Великобритании.

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Анджела Пономарева работает в системе молдавской дипломатии с 1994 года. В данный момент она занимает должность главы восточноевропейского управления МИДЕИ.

"К нынешнему моменту Пономарева прошла все ступени иерархической лестницы центрального аппарата, участвовала в работе трех дипмиссий — в Германии, Латвии и Австрии", — заявил генеральный государственный секретарь Министерства иностранных дел и евроинтеграции Михаил Кэпэцынэ.

Официальный Лондон уже утвердил кандидатуру Пономаревой в качестве посла Молдовы в Соединенном Королевстве.