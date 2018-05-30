16:22 30 Мая 2018
Молдова
rumdro
Кишинёв+ 27°C
Прямой эфир
  • EUR19.53
  • USD16.91
  • RUB0.27
  • RON4.21
  • UAH0.65
Поиск
Рим

Чем завершились в Риме переговоры по Приднестровью

© Sputnik / Alexander Vilf
Политика
Получить короткую ссылку
Тема:
Приднестровское урегулирование (161)
0 0 0

За последнее время был открыт мост через Днестр, прошла апостилизация дипломов, а вскоре будет решен вопрос с наделами фермеров под Дубоссарами.

КИШИНЕВ, 30 мая — Sputnik. Работа над всеми аспектами "пакета из восьми пунктов" будет завершена к концу года, решили на переговорах по процессу урегулирования приднестровского конфликта в формате 5+2, состоявшихся в Риме 29 и 30 мая в рамках итальянского председательства в ОБСЕ.

Russian peacekeepers' checkpoint at entrance to Bender
© Sputnik / Sergey Kuznecov
"Миссия выполнима": что думают в Приднестровье о миротворцах

Как следует из опубликованного в среду пресс-релиза Миссии ОБСЕ в Молдове, обязательство решить вопрос "пяти пунктов" отражено в Римском протоколе, подписанном сторонами, посредниками и наблюдателями переговорного процесса. Протокол содержит четкие временные рамки и механизмы, которые обеспечивают быструю доработку оставшихся вопросов из пакета восьми приоритетов, определенных сторонами в 2017 году.

"Договоренности и их последующая реализация на основе местной ответственности и лидерства стали новой нормой процесса приднестровского урегулирования. Протокол, подписанный сторонами сегодня, дает мне уверенность в том, что решения по оставшимся приоритетным вопросам, связанным с телекоммуникациями, уголовными делами и свободой передвижения, будут достигнуты сторонами к концу года, если не раньше", — отметил специальный представитель действующего председателя ОБСЕ по процессу приднестровского урегулирования Франко Фраттини.

Научный сотрудник Института геохимии и аналитической химии им. В.И.Вернадского исследует под микроскопом осколки чебаркульского метеорита
© Sputnik /
"Левша" Николай Дмитриенко пишет картины, которые видны только под микроскопом

Он считает обязательным "завершить работу над всеми аспектами "пакета из восьми пунктов", что еще больше укрепит доверие между Кишиневом и Тирасполем.

Посредники и наблюдатели приветствовали приверженность ориентированному на результаты подходу, к которому 57 государств-участников призвали в заявлениях Совета министров иностранных дел стран ОБСЕ в 2016 и 2017 годах.

В Тирасполе обсудили новые возможности оформления гражданства России >>>

Глава Миссии ОБСЕ в Молдове Майкл Скэнлан подчеркнул, что за прошедшие месяцы Кишинев и Тирасполь продемонстрировали подлинную приверженность продвижению процесса урегулирования.

"Это было видно на всех уровнях переговоров, начиная с интенсивной серии встреч рабочих групп, возглавляемых политическими представителями, до личного участия кишиневского и Тираспольского руководства", — заявил Скэнлан.

Он выразил уверенность в том, что "стороны будут продолжать этот ориентированный на результат подход".

В этом году Кишинев и Тирасполь активно приступили к реализации трех из пяти договоренностей, достигнутых в ноябре 2017 года. Был открыт мост через Днестр между селами Гура-Быкулуй и Бычок, апостилированы дипломы, снята напряженность вокруг деятельности на левом берегу школ, подконтрольных профильным органам Кишинева.

В Тирасполе отметили 100-летний юбилей женщины, которая обшивала весь Союз >>>

Стороны также подтвердили сроки завершения доработки соглашения об использовании сельхозугодий в Дубоссарском районе к первому августа. А с первого сентября участники процесса намерены начать реализацию так называемого "соглашения о номерных знаках", подписанного сторонами 24 апреля 2018 года.

Участниками переговоров "5+2" являются Кишинев и Тирасполь, как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ — как посредники, Евросоюз и США — как наблюдатели.

Тема:
Приднестровское урегулирование (161)

По теме

Лукашевич: ряд стран ОБСЕ идет на поводу британской лжи
О чем договорились представитель ОБСЕ и вице-премьер Молдовы
Открытие моста у Гура Быкулуй - что заявили в ОБСЕ
Лавров: Москва заинтересована в работе ОБСЕ с Приднестровьем
Теги:
Римский протокол, наделы, мост, дипломы, сельхозугодья, фермеры, 5+2, Рим, Днестр, Молдова, Приднестровье, Политика
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Водитель с пассажиром в салоне автомобиля
    Следите за дорогой!

    Водители в Латвии заплатят 100 евро за просмотр Facebook - в прошлом году в стране за пользование телефоном за рулем было выписано 3400 штрафов.

  • Вильнюс
    Дорогу молодым!

    Мэрами городов в Литве теперь могут стать 19-летние граждане – соответствующие поправки принял парламент республики.

  • Яна Тоом
    Первый пошел!

    Евродепутат от Эстонии приветствовала первые иски против Facebook: надо строго следить за выполнением соцсетью новых правил ЕС по защите личных данных.

  • Запрет на продажу алкогольной продукции 30 мая 2018 года
    Безалкогольная среда

    Продажа алкогольных напитков запрещена практически во всей Беларуси в среду из-за проведения последних звонков в школах.

  • Пациенты на приеме в больнице
    Обед не впрок

    Количество отравившихся после посещения ресторана близ Тбилиси, увеличилось до 20-ти, 15 человек остаются в больницах.

  • Авария на Псоу
    Без тормозов

    ДТП на пограничном пункте пропуска между Абхазией и Россией попало в объектив камеры – автомобиль врезался в другой, стоявший на полосе досмотра.

  • Падеж скота в двух селах Нарынской и Иссык-Кульской областей в результате заморозка
    Удар стихии

    Ущерб от падежа скота из-за недавних заморозков в Иссык-Кульской области составил около 300 тысяч долларов, погибли более 7 тысяч животных.

  • Центр содержания нелегальных мигрантов, архивное фото
    Суд идет!

    В Казахстане за нарушение миграционного законодательства перед судом предстали девять граждан Таджикистана.

  • Колония общего режима
    Довербовались

    В колонии в Пермском крае ФСБ раскрыла ячейку террористов, которую создали уроженцы Узбекистана и Дагестана.

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Концерт БИ-2 в Кишиневе
Горизонт событий: яркое шоу "Би-2" в Кишиневе поразило зрителей
Петр Тултаев и наивный путешественник Марат Касем
Глава Саранска: Россия — это не только Сибирь и медведи
Оперативно-тактический ракетный комплекс Искандер
Оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер"

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.