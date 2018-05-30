Чем завершились в Риме переговоры по Приднестровью

За последнее время был открыт мост через Днестр, прошла апостилизация дипломов, а вскоре будет решен вопрос с наделами фермеров под Дубоссарами.

КИШИНЕВ, 30 мая — Sputnik. Работа над всеми аспектами "пакета из восьми пунктов" будет завершена к концу года, решили на переговорах по процессу урегулирования приднестровского конфликта в формате 5+2, состоявшихся в Риме 29 и 30 мая в рамках итальянского председательства в ОБСЕ.

© Sputnik / Sergey Kuznecov "Миссия выполнима": что думают в Приднестровье о миротворцах

Как следует из опубликованного в среду пресс-релиза Миссии ОБСЕ в Молдове, обязательство решить вопрос "пяти пунктов" отражено в Римском протоколе, подписанном сторонами, посредниками и наблюдателями переговорного процесса. Протокол содержит четкие временные рамки и механизмы, которые обеспечивают быструю доработку оставшихся вопросов из пакета восьми приоритетов, определенных сторонами в 2017 году.

"Договоренности и их последующая реализация на основе местной ответственности и лидерства стали новой нормой процесса приднестровского урегулирования. Протокол, подписанный сторонами сегодня, дает мне уверенность в том, что решения по оставшимся приоритетным вопросам, связанным с телекоммуникациями, уголовными делами и свободой передвижения, будут достигнуты сторонами к концу года, если не раньше", — отметил специальный представитель действующего председателя ОБСЕ по процессу приднестровского урегулирования Франко Фраттини.

Он считает обязательным "завершить работу над всеми аспектами "пакета из восьми пунктов", что еще больше укрепит доверие между Кишиневом и Тирасполем.

Посредники и наблюдатели приветствовали приверженность ориентированному на результаты подходу, к которому 57 государств-участников призвали в заявлениях Совета министров иностранных дел стран ОБСЕ в 2016 и 2017 годах.

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Глава Миссии ОБСЕ в Молдове Майкл Скэнлан подчеркнул, что за прошедшие месяцы Кишинев и Тирасполь продемонстрировали подлинную приверженность продвижению процесса урегулирования.

"Это было видно на всех уровнях переговоров, начиная с интенсивной серии встреч рабочих групп, возглавляемых политическими представителями, до личного участия кишиневского и Тираспольского руководства", — заявил Скэнлан.

Он выразил уверенность в том, что "стороны будут продолжать этот ориентированный на результат подход".

В этом году Кишинев и Тирасполь активно приступили к реализации трех из пяти договоренностей, достигнутых в ноябре 2017 года. Был открыт мост через Днестр между селами Гура-Быкулуй и Бычок, апостилированы дипломы, снята напряженность вокруг деятельности на левом берегу школ, подконтрольных профильным органам Кишинева.

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Стороны также подтвердили сроки завершения доработки соглашения об использовании сельхозугодий в Дубоссарском районе к первому августа. А с первого сентября участники процесса намерены начать реализацию так называемого "соглашения о номерных знаках", подписанного сторонами 24 апреля 2018 года.

Участниками переговоров "5+2" являются Кишинев и Тирасполь, как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ — как посредники, Евросоюз и США — как наблюдатели.