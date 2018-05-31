СМИ: ОБСЕ откроет в Приднестровье дополнительные офисы

КИШИНЕВ, 31 мая — Sputnik. Представители Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) сообщили о намерении финансировать открытие двух дополнительных офисов в регионе.

© Sputnik / Sergey Kuznecov "Миссия выполнима": что думают в Приднестровье о миротворцах

Такая договоренность была достигнута накануне в Риме, где прошли переговоры по приднестровскому урегулированию, сообщает издание Eurasia Daily, с ссылкой на заявления спецпредставителя итальянского председательства ОБСЕ по приднестровскому урегулированию Франко Фраттини.

Новые офисы начнут работу с 1 сентября и будут заниматься выдачей нейтральных регистрационных автомобильных номеров.

Ранее Тирасполь и Кишинев договорились о том, что приднестровские автовладельцы смогут заменить номерные знаки и регистрационные документы транспортных средств на международные, т.н. нейтрального образца, зарегистрированные в Молдове и не имеющие символики Приднестровского региона.

"Наконец обе стороны пришли к компромиссу. Это может быть очень важно, как для жителей Кишинева, так и для жителей Тирасполя. Италия уже заявила о намерении внести финансовый вклад в открытие этих офисов. Мы намерены ускорить процедуры для реализации этого соглашения», — заявил спецпредставитель итальянского председательства ОБСЕ по приднестровскому урегулированию, дипломат Франко Фраттини.