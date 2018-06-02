Депутат: Молдова должна сотрудничать с Россией и странами-соседками

Нужно ли Молдове выходить из СНГ, и какие отношения должна строить республика со странами региона?

КИШИНЕВ, 2 июн — Sputnik. В Молдове некоторыми политиками порой муссируется тема необходимости выхода республики из состава СНГ. Почетный председатель Демпартии страны, вице-председатель демократической фракции в парламенте республики Думитру Дьяков в комментарии Sputnik рассказал, целесообразно ли Молдове покидать это объединение.

Как подчеркнул депутат, "идея выхода страны из СНГ муссируется Либеральной партией и больше никем". На вопрос о том, нужно ли Молдове продолжать взаимодействовать с этим объединением, Дьяков ответил, что республике "надо сотрудничать со всеми странами региона".

"Молдове нужно быть в хороших отношениях прежде всего с Россией, с Украиной, со всеми другими соседями. Зачем Молдове устраивать такие революции?", — сказал Дьяков.

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Ранее премьер страны Павел Филип заявлял в интервью одному из местных СМИ, что выход из СНГ для Молдовы невыгоден.

Зимой этого года фракция Либеральной партии Молдовы, в которую входят всего девять депутатов в 101-местном парламенте, предложила проект постановления о денонсировании Соглашения о создании СНГ.