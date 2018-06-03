Кишиневцы в воскресенье продолжат выбирать главу города

По итогам первого тура, который состоялся 20 мая, за Чебана проголосовало 40,98% избирателей, пришедших на участки, а результат Нэстасе был 32,12%.

КИШИНЕВ, 3 июн — Sputnik. В столице Молдовы в воскресенье, 3 июня, пройдет второй тур выборов мэра. На эту главную должность в городском управлении претендуют два кандидата: представитель Партии социалистов Ион Чебан и лидер партии "Платформа Достоинство и правда" Андрей Нэстасе.

Напомним, что по итогам первого тура, который состоялся 20 мая, за Чебана проголосовало 40,98% избирателей, пришедших на участки, а результат Нэстасе был 32,12%. Явка кишиневцев составила 35%.

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Мэра Кишинева изберут всего на один год вместо четырех. Все потому, что эти выборы внеплановые. Поводом для их проведения стала отставка с поста градоначальника Дорина Киртоакэ. Этому шагу предшествовало открытие на него уголовного дела о платных парковках в столице и отстранение от должности на время следствия. Киртоакэ, занимающий пост первого вице-председателя Либеральной партии Молдовы, руководил Кишиневом на протяжении 10 лет подряд.

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Во втором туре выборов нет обязательного порога явки, а выигрывает тот кандидат, который набирает большинство голосов. Если кандидаты получили равное число голосов, избранным считается кандидат, получивший наибольшее количество голосов в первом туре.

Участки для голосования будут открыты с 07.00 до 21.00 по местному времени. По данным ЦИК, отпечатано 634 тысячи 547 бюллетеней, из которых 408 тысяч 80 — на государственном языке и 226 тысяч 467 — на русском. На эти цели отведено 106 тысяч 600 леев.

В 2019 году в республике пройдут всеобщие местные выборы, в рамках которых, в частности, будет избран и новый мэр Кишинева сроком на четыре года.