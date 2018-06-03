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Местные выборы

Кишиневцы в день выборов дали будущему мэру несколько советов

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
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Тема:
Местные выборы в Молдове (149)
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Корреспондент Sputnik выяснил у жителей столицы, чего они ждут от нового градоначальника – был составлен список проблем, которые необходимо решить в первую очередь.

КИШИНЕВ, 3 июн – Sputnik. Небольшой приемник на окне избирательного участка № 57 "разрывается" от громкой музыки. Национальные мотивы слышны за два квартала, а потому люди (даже если утро у кого не задалось) подходят за бюллетенями в хорошем настроении.

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Простаивают небольшие очереди, предъявляют удостоверения личности и – прямиком в кабинки.

​Людмила Степановна одна из первых пришла исполнить свой гражданский долг. Женщина явно в хорошем расположении духа и связывает с этими выборами определённые надежды. По ее мнению, новый мэр должен быть честным.

​"Кто бы ни победил на выборах, он должен думать о народе, о старшем поколении, должен повышать пенсии!" — рассказала Sputnik Людмила Степановна.

Выбор сейчас, во втором туре, сделать проще, чем две недели назад: нужно поставить печать "Votat" в графе напротив одного из кандидатов на пост мэра. Это или Ион Чебан — представитель Партии социалистов, или Андрей Нэстасе — лидер партии "Платформа Достоинство и правда".

Житель Кишинева Андрей Гаврилович уверен, что столицу должен возглавить хозяйственник.

"Мэр должен городом заниматься, а не политикой!" — отметил мужчина.

Избирательные участки закроются сегодня в девять вечера. 

Местные выборы
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Во втором туре выборов нет обязательного порога явки, а выигрывает тот кандидат, который наберет большинство голосов. Если Ион Чебан и Андрей Нэстасе получат равное число голосов, избранным будет считать кандидат, получивший наибольшее количество голосов в первом туре.

"А я вот думаю, что ни одному, ни другому кандидату (кто бы не выиграл эти выборы) легко не будет, потому что любые перемены в городе должны быть оплачены из бюджета. Вот, допустим, приходит хозяйка в новый дом, она первым делом начинает решать самые критические проблемы. А в Кишиневе к самым острым проблемам относится практически все – и коммуникации (водопровод, канализация, очистные), и дороги, тротуары. И новому мэру придется искать деньги, чтобы начать ремонт", — рассуждает жительница столицы Родика.

​Ряд аналитиков полагает, что исход борьбы за столицу Молдовы предопределит политический расклад на парламентских выборах, которые намечены на конец нынешнего года. Однако горожане уверены: политика политикой – а о доме, где мы все живем, нужно думать всегда. 

Избирательный бюллетень второго тура выборов мэра Кишинева
© Photo : пресс-служба ЦИК
Сколько стоят бюллетени второго тура выборов в Кишиневе

"Новый мэр должен заняться жилфондом, в Кишиневе очень много старых домов. Наша семья, например, живет в "хрущевке", этому дому уже много лет, он буквально разваливается, а никому нет дела", — обрисовал проблему пенсионер Николай Дионисович.

Летом, особенно на Ботанике жителей мучает запах с очистных сооружений, а потому среди пожеланий новому мэру прозвучали просьбы обратить внимание и на этот аспект.

"В Кишиневе нужно решить вопрос очистных, потому что летом запах просто невыносимый! Каждый год одно и то же, так жить больше нельзя!" — считает жительница Ботаники Марина Давыдовна.

На выборы идут с хорошим настроением — фотофакт>>>

​По мнению избирателей, которых опросил Sputnik, градоначальник должен меньше думать о себе, больше — о народе! Но вот успеет ли он решить все проблемы столицы – большой вопрос. Ведь сегодня мэра Кишинева выберут всего на один год. А все потому, что эти выборы —  внеплановые, и спровоцированы были отставкой Дорина Киртокэ. Уже через год, в 2019-ом, в Молдове пройдут всеобщие местные выборы, и уже тогда у Кишинева появится мэр на четыре года.

Тема:
Местные выборы в Молдове (149)

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Теги:
Выборы, советы, мэрия, кандидаты, Андрей Нэстасе, Ион Чебан, Кишинев, Политика
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