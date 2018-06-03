На выборах мэра Кишинева победил лидер правой оппозиции Андрей Нэстасе

КИШИНЕВ, 3 июн — Sputnik. По предварительным итогам второго тура выборов мэра Кишинева (на момент подсчета 98,04%) победил лидер партии DA Андрей Нэстасе.

© Sputnik / Miroslav Rotari Выборы в Кишиневе: добросовестные избиратели и нарушения на участках

Он набрал 52,16 % голосов избирателей, явившихся на участки. Представитель Партии социалистов Ион Чебан получил поддержку 47,84 % проявившей активность в этот день части электората.

Во втором туре выборов нет обязательного порога явки, а выигрывает тот кандидат, который набирает большинство голосов. Если кандидаты получили равное число голосов, избранным считается кандидат, получивший наибольшее количество голосов в первом туре.

Нынешние, внеплановые, выборы столичного градоначальника были спровоцированы отставкой с поста мэра столицы Дорина Киртоакэ, который находится под следствием из-за обвинений в коррупционных действиях и финансовых махинациях.

Ряд аналитиков полагает, что исход борьбы за столицу Молдовы предопределит политический расклад на парламентских выборах, которые намечены на конец нынешнего года.

Ион Чебан в ходе брифинга уже успел поздравить Нэстасе с победой и попросил не опаздывать в понедельник на заседание муниципальных служб.

"Я благодарен тем, кто отдал за меня свои голоса. В любом случае, Его Величество Избиратель решил все так, как посчитал нужным", — добавил Чебан.

Андрей Нэстасе к прессе еще не выходил, но сторонники возглавляемой им партии DA, как видно на прямой трансляции, собрались у офиса этого политформирования и радостно скандируют различные лозунги.