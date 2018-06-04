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Конституционный суд

У здания КС проходит акция в поддержку русского языка

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
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Партия социалистов выступила против попытки либералов снизить статус русского языка в молдавском законодательстве.

КИШИНЕВ, 4 июн — Sputnik. Представители Партии социалистов Молдовы проводят в понедельник пикет у здания Конституционного суда.

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© Sputnik / Miroslav Rotari
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Акция посвящена несогласию с требованием либералов признать неконституционными законодательные положения, посвященные статусу русского языка как языка межнационального общения в нашей стране.

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На 14.00 намечено рассмотрение в КС запроса депутатов парламента от либеральной партии. Либералы требуют отмены некоторых положений законов, регламентирующих статус русского языка как средства межнационального общения. По мнению авторов обращения, функции русского и государственного языка частично совпадают, что не позволяет искоренить "русификацию" и "денационализацию" населения Молдовы.

В частности, либералы требуют лишить граждан Молдовы права использовать русский язык при обращении в госучреждения, в том числе — суды, и получать ответы на том языке, на котором были написаны запросы. Также депутаты от ЛП стремятся аннулировать государственные гарантии обучения на русском языке на всех уровнях. По идее представителей правой партии, КС своим решением должен упразднить положение о переводе всех официальных документов и законов на русский язык при публикации в "Официальном мониторе".

"Партия социалистов Республики Молдова категорически осуждает инициативу Либеральной партии об отмене законов, регламентирующих статус русского языка как языка межнационального общения. Партия социалистов расценивает эту инициативу как очередную безответственную провокацию со стороны агонизирующей партии Михая Гимпу", — говорится в официальном заявлении пресс-службы ПСРМ.

Там же сказано, что, "уходя в политическое небытие, эта партия (ЛП — ред.) пытается привлечь к себе внимание путем распространения в нашем обществе межнациональной вражды и нетерпимости, провоцирования конфликтов на этнической почве".

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"Закон о функционировании языков на территории Молдовы, принятый в 1989 году, стал историческим правовым актом, на котором строятся межэтнические отношения в нашей стране на протяжении всего периода независимости нашей страны. Именно на основе положений этого закона в начале 90-х годов удалось урегулировать ситуацию в Гагаузии и принять закон о создании Гагаузской автономии. Государственный статус молдавского языка и статус русского языка как языка межнационального общения — это основа общенационального консенсуса, гражданской стабильности в нашем полиэтническом обществе", — подчеркнуто в заявлении.

Там замечено, что "гарантия сохранения, развития и функционирования русского языка и других языков в нашей стране заложена в Конституции Республики Молдова, и любые попытки изменения этого закона и игнорирования принципов общенационального консенсуса чреваты дестабилизацией общества, что может привести к самым непредсказуемым последствиям".

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Теги:
русский язык, закон, протест, КС, ПСРМ, Молдова, Кишинев, Общество
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