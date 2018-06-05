В Молдове готовится новая редакция Закона о функционировании языков

КИШИНЕВ, 5 июн — Sputnik. Фракция Партии социалистов в молдавском парламенте готовит новую редакцию Закона о функционировании языков, действующего на территории современной РМ с 1989 года.

"Партия социалистов в ближайшие дни разработает, зарегистрирует и выдвинет в срочном порядке в парламенте проект Закона о функционировании языков в новой редакции", — сообщил в соцсетях депутат Влад Батрынча.

По его словам, "проект будет провозглашать фундаментальные для существования молдавского общества тезисы:

1. Государственным языком Республики Молдова является молдавский (в соответствии с 13 ст. Конституции РМ).

2. Официальный статус русского языка — в качестве языка межнационального общения, на котором говорит более миллиона граждан Молдовы (ст. 7 Конституции РМ).

3. Государство защищает и гарантирует языковое и культурное многообразие на всей территории республики (Конституция РМ)".

Как сообщил корреспонденту Sputnik руководитель информационно-аналитического правозащитного центра при Координационном совете организаций российских соотечественников Молдовы Михаил Сидоров, вопреки появившимся в прессе спекуляциям, Закон о функционировании языков от 1989 года, будучи признан КС устаревшим, тем не менее, не теряет своей силы до тех пор, пока не будет принят новый аналогичный законопроект.

Причина нового законотворчества

Конституционный суд Молдовы в понедельник частично удовлетворил запрос депутатов Либеральной партии страны, однако признал устаревшим закон о функционировании языков на территории МССР.

© Sputnik / Максим Богодвид Русские Молдовы: почти 50 лет в диаспоре – опыт и цели

Депутаты парламента от Либеральной партии зарегистрировали в январе 2018 года запрос о рассмотрении конституционности ряда положений законов: "О функционировании языков", "О способе публикации и вступлении в силу официальных документов", "О принятии регламента парламента" и других. То есть, либералы требовали отменить некоторые положения законов, регламентирующих статус русского языка как средства межнационального общения.

Как изменится статус русского языка в Молдове после решения КС >>>

По мнению авторов обращения, функции русского и государственного языков частично совпадают, что не позволяет искоренить "русификацию" и "денационализацию" населения Молдовы.

Что решил КС

"… (Во-первых), КС постановляет удовлетворить частично запрос депутатов парламента… Во-вторых, признать неконституционными статью 4 п. 2 Кодекса конституционной юрисдикции и статью 31 п. 2 Закона о Конституционном суде. В-третьих, признать устаревшим Закон о функционировании языков на территории МССР. В-четвертых, признать необоснованными остальные пункты обращения", — заявил председатель КС Михай Поалелунжь.

© Sputnik / Miroslav Rotari Додон обещает: русский язык останется языком межнационального общения

По его словам, решение Конституционного суда окончательное и обжалованию не подлежит.

Пулбере: у КС нет оснований для лишения русского языка особого статуса >>>

"Конституционный суд объявил невозможным повод для обращения касательно этого закона", — отметили в КС.

Важные пояснения

При этом судьи подчеркнули, что "официальный характер государственного языка Республики Молдова не исключает перевода нормативных документов, принятых или изданных центральными органами власти Республики Молдова, на другие языки, а также гарантирования государством права на обучение на русском языке, публикации нормативных актов, официальных заявлений и другой важной информации, а также названий учреждений и общественных мест на русском языке".

Пулбере: почему именно русский должен быть языком межнационального общения >>>

"С этой точки зрения тексты оспариваемых законов не предусматривают публикацию нормативных актов, осуществление образовательного процесса или публикацию названий учреждений и общественных мест исключительно на русском языке, а, в первую очередь, на румынском языке, русский язык является последующим", — отмечено в тексте решения.

Как подчеркнули в КС, учитывая, что публикация нормативных документов, официальной информации, осуществление образовательного процесса, а также использование названий учреждений и общественных мест происходит в первую очередь на государственном языке, "то статья 13 Конституции не входит в противоречие" в этом смысле.

В решении также указано, что "проблема предполагаемой дискриминации национальных меньшинств, разговаривающих на других языках кроме русского, не должно приводить к тому, чтобы исключать русский язык из оспариваемых законов". В своем решении судьи КС ссылаются и на Парижскую хартию Новой Европы.

Общество выступило за русский язык

Заседание суда проходило на фоне протеста, организованного в защиту русского языка в Молдове. В акции приняли участие члены Партии социалистов и представители гражданского общества.

"Партия социалистов Республики Молдова категорически осуждает инициативу Либеральной партии об отмене законов, регламентирующих статус русского языка как языка межнационального общения. Партия социалистов расценивает эту инициативу как очередную безответственную провокацию со стороны агонизирующей партии Михая Гимпу", — говорится в официальном заявлении пресс-службы ПСРМ.

Там же сказано, что, "уходя в политическое небытие, эта партия (ЛП — ред.) пытается привлечь к себе внимание путем распространения в нашем обществе межнациональной вражды и нетерпимости, провоцирования конфликтов на этнической почве".

Мнение специалиста

Специалисты Совета Европы неоднократно отмечали особую позицию русского языка в Молдове, то, что он широко используется значительным количеством лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам, а также значительной частью титульной нации, напомнил руководитель информационно-аналитического правозащитного центра при Координационном совете организаций российских соотечественников Молдовы Михаил Сидоров.

"Эти эксперты признают, что по историческим причинам де-факто почти все жители республики владеют русским языком. Западные коллеги отмечают, что проблема использования языков продолжает оставаться деликатным вопросом, и молдавские власти должны действовать с большой осторожностью в этой области, дабы избежать любого возможного конфликта или повода для него", — отметил Сидоров.

Что сказал президент

Игорь Додон заявил, что осуждает решение Конституционного суда о признании "устаревшим" Закона о функционировании языков на территории Республики Молдова.

"Положения этого Закона, принятого Верховным Советом Молдавской ССР в 1989 году, являются краеугольным камнем общенационального консенсуса в полиэтническом молдавском обществе. Молдавский язык в качестве государственного и русский язык как язык межнационального общения — это та формула, на которой было построено здание молдавской государственности", — сказал президент Молдовы.