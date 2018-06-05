Додон о коалиции социалистов и правых: это невозможно

Молдавский лидер рассказал о том, чего ждать от предстоящих в стране парламентских выборов, с кем могут пойти социалисты на коалицию, и каким он видит будущий законодательный орган республики.

КИШИНЕВ, 5 июн — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон заявил, что Партия социалистов республики не пойдет на коалицию с правыми силами, заявил президент Молдавии Игорь Додон.

Осенью 2018 года истекает мандат нынешнего состава парламента Молдовы. Согласно действующему законодательству, выборы проводятся не позднее чем в трехмесячный срок после истечения действия полномочий парламента или роспуска высшего законодательного органа. Таким образом, ближайшие парламентские выборы могут быть организованы в период с 30 ноября 2018 по 28 февраля 2019 года. Окончательное решение по поводу даты выборов еще не принято, однако эксперты полагают, что голосование состоится до новогодних праздников.

"В ближайшие дни Партия социалистов объявит о праймериз. Дадут возможность по всем округам выбрать самых достойных. Думаю, что это будет где-то в конце июня, но будет подготовка и так далее. Мы выберем лучших кандидатов по этой половине депутатских мест", — сказал Додон в эфире одного из местных телеканалов.

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Он подчеркнул, что "не будет никогда коалиций. Невозможна коалиция между социалистами и правыми".

"По парламентским выборам выход только один — промолдавское большинство. Его могут сформировать сами социалисты. По всем опросам шансы очень большие. Мы сохранили свой рейтинг в Кишиневе, и мы не потеряли свой рейтинг по Молдове", — сказал Додон.

По его словам, второй вариант — сформировать коалицию с какими-то независимыми депутатами.

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"Они будут. Четыре-пять человек в любом случае. Не все будет между партиями. И создать промолдавское большинство. Если это получится сделать с участием социалистов, то, думаю, вероятность очень большая, что в следующем году будут досрочные парламентские выборы. Не смогут они договориться между собой", — пояснил Додон.