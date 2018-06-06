Лавров рассказал о прогрессе по Приднестровью

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что хотел бы узнать оценку спецпредставителя ОБСЕ прогресса, который был достигнут по приднестровскому вопросу.

КИШИНЕВ, 6 июн — Sputnik. Глава МИД России Сергей Лавров на встрече со спецпредставителем действующего председателя ОБСЕ по Приднестровью Франко Фраттини заявил о прогрессе на последних переговорах по приднестровскому урегулированию и хотел бы услышать оценку от ОБСЕ.

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Министр отметил, что он регулярно встречался с Фраттини в Риме, в Брюсселе, когда он занимал другие должности, а теперь в Вене.

"Конечно, я рад, что у меня есть возможность затронуть вопрос приднестровского урегулирования, который теперь находится в вашей компетенции", — сказал Лавров, которого цитирует РИА Новости.

"Я знаю, что прошла встреча в формате "5+2", и она не была безрезультатной. Был достигнут небольшой прогресс, но по очень важным вопросам. Нам было бы очень интересно услышать вашу оценку", — заявил министр.

В переговорах участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ — в качестве посредников, Евросоюз и США — как наблюдатели. Очередной раунд переговоров в формате "5+2" прошел в Вене в конце ноября 2017 года.

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Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР. В 1992 году Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.