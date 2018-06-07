Парламент Молдовы собирается на заседание в четверг: что обсудят депутаты

КИШИНЕВ, 7 июн — Sputnik. Депутаты парламента Молдовы соберутся на пленарное заседание в четверг, 7 июня. В повестку включены 16 вопросов, поэтому дискуссии окажутся весьма жаркими.

© Sputnik / Miroslav Rotari В парламенте Молдовы неожиданная отставка

Среди прочего парламентарии обсудят изменения в закон о бюджете на 2018 год, а также в закон о фондах обязательного медицинского страхования и в документ о бюджете соцстраха.

Также предметом дискуссий депутатов станут поправки в закон об электронных коммуникациях, изменения в закон об организации и проведении туристической деятельности в Республике Молдова, дополнений в закон о безопасности дорожного движения. Парламентарии рассмотрят возможность изменения закона о Национальном антикоррупционном центре.

Кроме того, в повестке дня значится обсуждение и утверждение поправок в закон о статусе народного избранника и другое.

Начало заседания назначено на 10.00.