Президент Молдовы собирается в Москву: с кем у него запланированы встречи

На следующей неделе молдавский лидер отправится с визитом в Москву по приглашению президента России, чтобы принять участие в открытии Чемпионата мира по футболу.

КИШИНЕВ, 7 июн — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон обсудил с послом России в республике Фаритом Мухаметшиным двусторонние отношения государств и предстоящий визит молдавского лидера в Москву.

"Обменялись мнениями о ситуации во внутренней и внешней политике страны. Отметил, что вопреки целому ряду недружественных действий со стороны правительства в отношении Российской Федерации двусторонние отношения между нашими странами стабильно развиваются на фоне роста торговли", — написал Додон на своей официальной странице в Facebook.

Также стороны обсудили визит Додона в Москву, который он совершит по приглашению президента России Владимира Путина. Молдавский лидер примет участие в открытии Чемпионата мира по футболу.

"В ходе предстоящего визита запланирована встреча с Патриархом Московским и Всея Руси Кириллом", — отметил Додон.

В заключение встречи пригласил Фарита Мухаметшина принять участие в Фестивале Клубники и Меда, который состоится 10 июня в моем родном селе Садова.